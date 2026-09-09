El último adiós del arco político a Samuel "Chiche" Gelblung

El ámbito político quedó conmocionado tras la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung este miércoles por la mañana a los 82 años, por lo que rápidamente funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas políticas utilizaron sus redes sociales para brindar sus últimas palabras al histórico periodista y conductor.

Los mensajes contuvieron una gran cantidad de referencias a anécdotas propias, entrevistas que ha realizado a lo largo de su extensa trayectoria y sentidas reflexiones sobre la forma que tuvo de ejercer su profesión.

La senadora nacional por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que Chiche Gelblung "fue una voz muy importante de nuestro país, siempre comprometido con su trabajo y ejerciendo el periodismo con honestidad".

Desde el oficialismo, la diputada Lilia Lemoine también replicó algunos mensajes en su cuenta de X y envió sus condolencias a sus familiares y amigos. "Adiós, Chiche, y gracias", cerró.

El exministro de Economía Sergio Massa destacó que "no compró el discurso de la grieta y que, cuando tuvo que criticar, criticó para los dos lados, siempre fiel a lo que pensaba"; además, reconoció la "honestidad brutal y su pasión para contar lo que pasaba".

Por su parte, el diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, lo calificó como "un ejemplo de preservar hasta el final" y celebró que "hizo cosas increíbles, fue pionero y se ganó un lugar como ícono de la cultura popular".

Chiche Gelblung murió a los 82 años.

"Despido con tristeza a Chiche Gelblung. Dueño de una extensa y única trayectoria, su manejo de la noticia como espectáculo jamás le impidió ser un entrevistador informado, profesional y respetuoso. Se lo va a extrañar por todo eso", destacó el diputado nacional por Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto.

El expresidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, planteó que Gelblung "marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino" y destacó que su profesionalismo fue "incisivo, inteligente y auténtico".

Otro de los que se expresó públicamente fue el jefe de Gabinete, Jorge Macri, quien destacó: "Fue un enorme periodista y formador de muchos de sus colegas. Dejó una marca profunda en los medios y una manera propia, inconfundible, de buscar y contar la información".

Chiche Gelblung tuvo una extensa trayectoria como periodista y conductor de televisión.

La diputada nacional por el bloque Coherencia, Marcela Pagano, calificó a Chiche como "un creador de contenidos, un ingenioso que veía más allá de lo que la mirada común percibía" y celebró que hizo "hasta el último día lo que amaba hacer: periodismo".

Mientras que la diputada de Unión por la Patria Julia Strada le agradeció a Gelblung "por el periodismo frontal, sin vueltas, y sobre todo, siempre cerca de la gente" mediante un comunicado en la red social X.