El vicepresidente de Estados Unidos visitará Argentina en noviembre

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará Argentina en noviembre como parte de una recorrida regional. Aunque resta la confirmación oficial, tendría una reunión con el presidente Javier Milei.

"Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada", adelantaron fuentes del Gobierno.

Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. Fue en octubre de 2025 cuando el líder de La Libertad Avanza estuvo en Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Donald Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente norteamericano.

Agenda de JD Vance en Argentina

Por el momento, no está definida la fecha exacta de llegada ni cuánto tiempo permanecerá Vance en Buenos Aires. Asimismo, la única actividad que el Gobierno nacional da por confirmada hasta el momento es la reunión bilateral con Milei en la Casa Rosada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará Argentina en noviembre.

La administración libertaria espera que la reunión permita repasar los distintos aspectos de la relación bilateral y los temas que continúan en negociación.

Todavía no está confirmado si durante la visita habrá anuncios, firma de documentos o reuniones de Vance con otros funcionarios argentinos.

La última vez que un vicepresidente de Estados Unidos estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Trump.