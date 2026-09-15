El Gobierno, comprometido con el ajuste: "Este presidente no va a cambiar la política, ni habrá plan platita"

El gobierno de Javier Milei se prepara para el año electoral y pese el panorama que arrojan las encuestas, mantiene el compromiso con el ajuste. Así lo ratificó el vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa desde la Casa Rosada al rechazar un "plan platita" y afirmar que "eso nunca va a ocurrir".

"Este presidente no va a cambiar la política para octubre. No importa octubre, importa hacer las cosas bien", aseguró el portavoz del jefe de Estado al ser consultado por la reciente promesa de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y socio geopolítico de Milei, que en plena campaña por las legislativas prometió que si gana distribuirá 5.000 dólares a cada adulto.

Ravier dijo al respecto: "No opinamos sobre la política económica de otros países. Sí puedo decir que nosotros no vamos a aplicar el Plan Platita en Argentina".

En 2023, el concepto fue clave para la victoria de Milei. Ravier admitió que hoy "hay distintos sectores que lo piden, lo entendemos, porque quizás quieren otro modelo, quieren volver a la inflación, quieren llevar a la pobreza a más de la mitad de la gente, quieren destruir este modelo para volver y demás, hay todo tipo de especulaciones".

Y siguió: "Nosotros creemos que el Plan Platita fracasó y va a fracasar siempre. Nosotros creemos en el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario, el equilibrio cambiario, trabajamos para cambiar el modelo económico. Entonces, descártenlo. No va a haber nada de eso".

Conferencia de Ravier en la Casa Rosada.

Como lo ha repasado varias veces a lo largo de su gestión, para Milei el "plan platita" es la política de expandir el gasto público con fines electorales, financiada con emisión monetaria, lo que según su diagnóstico termina alimentando la inflación y el déficit fiscal. Su gobierno pregona el camino opuesto: priorizar el equilibrio de las cuentas públicas, limitar la emisión del Banco Central para cubrir el gasto del Estado y defender el superávit fiscal (aún con caída de la recaudación).

La pregunta a Ravier en la conferencia ocurre tras más de dos años de superávit y un posible giro del debate económico. Mientras el Gobierno sostiene que el orden fiscal es la condición para estabilizar la economía, buena parte del ajuste sigue descansando en la licuación del gasto público: golpea salarios estatales, jubilaciones y otras partidas que crecieron por debajo de la inflación con efecto en el consumo y la actividad.

Ravier explicó caída del consumo de carne y mejora de pollo y cerdo

"O sea, hay mucho, mucho que podemos ver de virtudes en lo que este Gobierno está haciendo para con el mercado de la carne, independientemente de que quizás en el cortísimo plazo el consumo de carne sea un dato negativo", explicó el vocero sobre la caída del consumo de carne.

Ravier continuó: "sabemos que hay récord de exportación de carnes. Al mismo tiempo que hay un poco menos de consumo de carne. Es un tema interesante porque cuando uno mira el stock de carne está claro que el cambio en el modelo económico, haber eliminado el control de los precios sobre la carne, hace que tengas más incentivos para producir carne".

Resaltó que "el mundo quiere nuestra carne que es realmente premium, es de muy buena calidad. Con lo cual, estamos abriendo oportunidades de producción de carne, abriendo oportunidades para los frigoríficos, generación de empleo, exportaciones, generación de divisas", sostuvo.

Ravier opinó de la caída de consumo de carne.

Finalmente, marcó: "esto no quita que el consumo de proteínas en Argentina sigue creciendo, porque si miramos el consumo de pollo o el consumo de cerdo, cuando uno mira la totalidad del consumo de proteína, de carnes, incluso se incrementa. Entonces, hay un cambio ahí en la composición".

Sobre los precios, el portavoz de Milei resaltó que en Indec en agosto de 2026 registró una inflación mensual del 1.7%. El acumulado del año (enero a agosto) fue de 21,3%.

En 2025, de acuerdo con el mismo índice de precios, la suba acumulada fue menor, del 19,5%.

Ravier concluyó: "Como dice nuestro presidente: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, producto del aumento de la oferta de dinero o de la caída de la demanda de dinero o una combinación de ambos. Durante años, insistieron con que la inflación tenía que ver con la puja distributiva o con los formadores de precios, mientras emitían para financiar el déficit fiscal y le licuaban el salario a la gente de a pie. Hoy, estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir".