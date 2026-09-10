Elecciones 2027: qué días se realizarán las PASO, las presidenciales y un eventual balotaje

Si bien resta algo más de un año para tener certeza de quién será el presidente de la nación electo, ya se conoce el cronograma electoral que comenzará varios meses antes, y podría incluir las PASO y una eventual segunda vuelta.

Según la información del Código Nacional Electoral, las elecciones presidenciales 2027 están previstas para el domingo 24 de octubre, fecha en la que se elegirá al próximo presidente y vicepresidente de la Nación.

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En tanto, ese mismo día también se renovarán bancas de la Cámara de Diputados y del Senado, en una jornada que marcará el punto central del calendario electoral nacional.

El proceso comenzaría entre abril y mayo, período en el que se producirá el inicio del año electoral y deberá realizarse la convocatoria oficial a los comicios.

Fecha de las PASO





Por otra parte, para junio está previsto el cierre de alianzas y la presentación de los precandidatos que competirán por los distintos espacios políticos. Uno de los puntos que podría modificar el calendario son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En caso de mantenerse vigentes, las primarias nacionales se realizarían el domingo 8 de agosto de 2027, según el esquema electoral previsto.

Cronograma de las elecciones 2027





Las principales fechas previstas para el proceso electoral son:

Abril-mayo : inicio del año electoral y convocatoria oficial.

: inicio del año electoral y convocatoria oficial. Junio : cierre de alianzas y presentación de precandidaturas.

: cierre de alianzas y presentación de precandidaturas. 8 de agosto : PASO, en caso de mantenerse vigentes.

: PASO, en caso de mantenerse vigentes. Septiembre : inicio de la campaña oficial.

: inicio de la campaña oficial. 24 de octubre : elecciones generales.

: elecciones generales. Noviembre : eventual segunda vuelta presidencial.

: eventual segunda vuelta presidencial. 10 de diciembre: asunción de las nuevas autoridades.

Las elecciones generales se realizan el cuarto domingo de octubre, por lo que en 2027 la fecha prevista es el 24 de ese mes. Para ganar la Presidencia en primera vuelta, una fórmula deberá conseguir más del 45% de los votos o alcanzar al menos el 40% y superar por más de 10 puntos porcentuales a la segunda.

Si ninguna fórmula alcanza esas condiciones, los dos candidatos más votados deberán disputar un balotaje, que tendrá que realizarse dentro de los 30 días posteriores a las elecciones generales.

Posibles cambios en el calendario electoral





El esquema todavía podría sufrir modificaciones, principalmente por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión alteraría una de las principales instancias previstas para agosto.

Otro factor serán las elecciones provinciales, ya que en 2027 se elegirán 21 gobernadores y cada distrito podrá determinar si celebra sus comicios locales junto con las elecciones nacionales o los desdobla.

De esta manera, la actividad electoral podría comenzar en algunas provincias desde abril y extenderse buena parte del año. El proceso nacional culminará el 10 de diciembre de 2027, cuando se produzca el traspaso de mando presidencial y asuman las nuevas autoridades.