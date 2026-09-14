Elecciones 2027: el peronismo y Milei se disputarán cada voto

Una encuesta reciente de alcance nacional proyecta un escenario muy parejo entre el oficialismo y la oposición de cara a los comicios presidenciales del 2027.

El informe realizado por la consultora Analogías posiciona al peronismo en primer lugar con el 31% de la intención de voto, seguido de cerca por el presidente Javier Milei, con un 30,7%.

La diferencia entre La Libertad Avanza y un potencial candidato del peronismo se enmarca dentro del margen de error estadístico del relevamiento, e implicaría un empate técnico entre los dos principales bloques.

Un escenario electoral entre el peronismo y Milei resultaría en una victoria cerrada del candidato opositor.

Elecciones 2027: los indecisos

El estudio destaca que un 24,7% de los argentinos consultados aún no definieron su voto, un escenario que la consultora consideró como una "polarización sucia" debido a la estrecha diferencia entre las fuerzas mayoritarias y al caudal significativo de electores indecisos.

Para la obtención de estos datos, el trabajo abarcó un total de 2.932 casos a nivel nacional recopilados entre el 5 y el 8 de septiembre, aplicando un margen de error muestral estimado en el 2%.

En paralelo a la proyección de voto para 2027, el relevamiento profundizó en el posicionamiento político de los participantes. Al abordar la división interna del oficialismo entre sectores catalogados como "puros" y "moderados", el respaldo acumulado alcanza el 34,3%.

En tanto, las distintas representaciones de la oposición alcanzaron en conjunto un 49% de apoyo entre los encuestados.

Asimismo, en el sector de opiniones críticas u opositoras aparece un segmento intermedio de 16 puntos. Este grupo está conformado por votantes que respaldaron al gobierno actual en los procesos electorales previos pero que hoy cuestionan a la gestión.

Entre los consultados de ese segmento, el 69,6% califica la gestión de Milei en las dos categorías de evaluación más desfavorables.

En esa misma línea, la imagen negativa del libertario trepa al 84,8% dentro de dicho grupo de votantes indecisos o críticos.

No obstante, la encuesta senaña que en ese sector, el voto no se traslada hacia la opción peronista y un 55% mantiene su indefinición.

Más del 60% de los argentinos afirmó que su economía empeoró

Por otro lado, el 60,9% de los participantes del sondeo indicó que su situación económica desmejoró. Del otro lado, un 13,4% de los encuestados manifestó una percepción de mejora en el bolsillo respecto al año anterior.

Ante la consulta sobre la prioridad entre variables macroeconómicas y sociales, el 65,6% priorizó el "salario y empleo" frente al 27,1% que optó por la "estabilidad de precios".

Por último, el informe añade que el 63,1% de la población encuestada asegura que hay "mucha o bastante corrupción" en el gobierno actual.