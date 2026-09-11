Catamarca unificará las elecciones provinciales con las nacionales

El gobernador Raúl Jalil ratificó que la provincia de Catamarca celebrará los comicios para renovar autoridades ejecutivas y legislativas en simultáneo con el calendario electoral de la Nación.

La postura del mandatario provincial busca evitar el desdoblamiento del turno electoral para priorizar la asignación de partidas presupuestarias hacia obras públicas locales.

Razones presupuestarias y previsibilidad política

Durante una actividad oficial, el mandatario fundamentó los motivos detrás de la unificación del cronograma y resaltó la importancia de optimizar la gestión de los fondos públicos:

Organizar dos jornadas de votación independientes implicaría un desembolso económico elevado que el Estado provincial prefiere volcar a infraestructura social.

La simultaneidad busca brindar previsibilidad a las alianzas de la oposición y del oficialismo para planificar sus esquemas de campaña.

La medida fue consensuada de manera previa con la dirigencia del Poder Ejecutivo y referentes del espacio territorial.

El escenario político de cara al recambio gubernamental

La confirmación del calendario unificado fija el cronograma definitivo en el que la ciudadanía catamarqueña elegirá Gobernador, Vicegobernador, senadores y diputados provinciales, de manera conjunta con la votación para presidente y legisladores nacionales.

El gobernador Raúl Jalil concluyó que la administración provincial mantendrá la austeridad presupuestaria mediante este formato único de votación. De esta forma, la provincia norteña se suma a los distritos que optan por coordinar sus fechas de sufragio con los comicios generales del país.