Elecciones en Brasil: el hermano de Flávio Bolsonaro agradeció a Milei por el apoyo y lo tildó de "profeta"

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, le dedicó un mensaje a Javier Milei después del buen resultado electoral conseguido este domingo por el Partido Liberal, que le sacó dos puntos de ventaja a Lula Da Silva.

"El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor", expresó al comienzo de su mensaje.

Al compartir una imagen de Flávio y Milei, Eduardo Bolsonaro apuntó que tiene "la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa".

"Contamos con usted, Presidente Javier Milei y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países", remarcó en su tuit.

Más temprano, compartió un video en el que se lo muestra a Milei decirle a Flávio que va a ganar la elección y lo tildó de "profeta".

En la elección del último domingo, Flávio Bolsonaro sacó 47,03% de los votos, frente a 45,16% de Lula Da Silva, una diferencia que lo deja bien posicionado de cara al balotaje del 25 de octubre.











