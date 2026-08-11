Eliminan el descuento del 50% en el subte para quienes realizan una combinación con tren o colectivo

El sistema de la Red SUBE quitó un beneficio que resultaba fundamental para aliviar el bolsillo de los pasajeros que combinan diferentes medios de transporte para transitar en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

A través de esta reciente modificación, se elimina la bonificación para trayectos combinados entre la red ferroviaria y el subterráneo.

De este modo, los pasajeros que inician su recorrido en las líneas de trenes y luego toman el subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben abonar la tarifa completa en ambos servicios.

El beneficio permitía ahorrar un 50% del boleto del segundo transporte utilizado dentro de la ventana de 120 minutos.

El descuento del 50 % que se aplicaba sobre el segundo pasaje dentro de la ventana de integración tarifaria de 120 minutos dejó de funcionar.

No obstante, el beneficio se sostiene cuando el traslado se realiza en sentido inverso.

Las personas que abordan en primer lugar el subterráneo pagan el valor total de dicho pasaje y conservan la bonificación del 50 % en el segundo tramo, siempre que este último se efectúe en ferrocarriles o en líneas de colectivos de jurisdicción nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo funcionan los beneficios de la Red SUBE?

La Red SUBE otorga descuentos sobre el costo total del pasaje en combinaciones realizadas dentro de un plazo máximo de dos horas. Así, se estipula el cobro del 100 % de la tarifa en el primer servicio, una reducción del 50 % en el segundo tramo y un descuento del 75 % a partir del tercer trasbordo.

Este sistema de reducciones se mantiene activo para los traslados realizados dentro de los medios de transporte administrados de forma exclusiva por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La cobertura abarca la red de subterráneos, el Premetro y un total de 27 líneas de colectivos de jurisdicción porteña (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

Además, el cuadro tarifario conserva los beneficios sociales. Mantienen su vigencia la Tarifa Social, el Boleto Educativo, los pases Maestro y Estudiantil, el beneficio para personas con discapacidad o trasplantadas, el régimen de pasajero frecuente y la gratuidad destinada a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Las nuevas medidas de la Red Sube aplican restricciones en los puntos de trasbordos. Por un lado, los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires quedan excluidos de la bonificación al ser utilizados como segundo medio de transporte.

Por otro lado, el subte pierde el descuento cuando es abordado con posterioridad a un viaje en ferrocarril.

La reestructuración del sistema de bonificaciones responde a una discrepancia entre el Gobierno Nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires sobre el financiamiento de los subsidios al transporte interjurisdiccional en el Área Metropolitana.

Desde el Gobierno porteño atribuyeron la medida al cese de la financiación de los subsidios de Nación para las combinaciones entre distintas jurisdicciones.

Por su parte, desde Casa Rosada argumentan que el subsidio de Red SUBE para subtes siempre fue absorbido por la Ciudad, y que Nación solo subsidió los colectivos.