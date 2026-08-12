Embargan el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso nuevos embargos preventivos sobre 144 bienes de la causa Vialidad, incluyendo el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La medida, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, busca asegurar los activos para cubrir el decomiso de 685.000 millones de pesos fijado en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

Bienes de Los Sauces, Báez y los 5 millones de dólares

El inmueble de la calle San José pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.

Aunque la cautelar no implica una subasta inmediata ni altera la titularidad registral, abre el interrogante sobre si la ex presidenta deberá evaluar un cambio de domicilio a futuro.

Entre los activos de esta segunda etapa figuran participaciones accionarias, vehículos y los cinco millones de dólares de Florencia Kirchner depositados en el Banco Galicia.

Los magistrados fundamentaron la extensión de los embargos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en los beneficios indirectos recibidos por la familia mediante los negocios con Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

El tribunal aplicó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a sociedades o personas jurídicas beneficiadas por el producto del delito.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PATRIMONIAL EN LA CAUSA VIALIDAD

Etapas de la ejecución y el rol de la Corte Suprema

- Monto total a decomisar: $685.000 millones- Primera etapa (En la Corte Suprema): 111 propiedades (20 de los Kirchner y 85 de Báez)- Segunda etapa (Nuevas cautelares): 144 bienes (inmuebles, vehículos y acciones)- Fondo líquido embargado: US$ 5 millones (caja de seguridad de Florencia Kirchner)

Esta resolución forma parte de una segunda fase de aseguramiento patrimonial.

El primer conjunto de bienes, solicitado en su momento por el fiscal Diego Luciani, ya cuenta con la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, pero su decomiso definitivo está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras los recursos presentados por la defensa.

Mientras el máximo tribunal resuelve las apelaciones pendientes de la primera etapa, el TOF 2 mantendrá la indisponibilidad jurídica sobre estos nuevos activos para evitar cualquier maniobra de transferencia o disposición comercial.