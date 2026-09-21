Volvió a caer el empleo registrado

El mercado laboral registró una nueva contracción mensual del 0,1% en el total de trabajadores formales, según los últimos datos oficiales procesados al mes de junio.

La baja interanual afecta principalmente al sector privado, donde la disminución de la actividad productiva y del consumo interno continúa destruyendo puestos de trabajo formales en todo el país.

Los sectores más golpeados por la pérdida de puestos

Las ramas de actividad intensivas en mano de obra lideran la caída en los niveles de ocupación.

La industria manufacturera, el comercio y la construcción concentran la mayor parte de las pérdidas de empleos registrados debido al ajuste en los márgenes de producción y la menor demanda en el mercado local.

En contraposición, actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería mostraron incrementos interanuales o leves recuperaciones parciales.

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Industria manufacturera: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -20,2%, de acuerdo con la evaluación de agosto de 2026 y las expectativas para septiembre-noviembre de 2026 https://t.co/tIJsZZCU7p pic.twitter.com/5H0eaQBWDe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 21, 2026

Sin embargo, al ser sectores menos intensivos en la contratación de personal masivo, sus subas resultaron insuficientes para compensar el deterioro de los rubros industriales y comerciales.

Las perspectivas para la recuperación del mercado laboral

El análisis del comportamiento laboral señala que las modificaciones o reformas regulatorias resultan insuficientes para generar nuevos puestos de trabajo sin un repunte de la actividad económica. Para revertir la tendencia negativa, los especialistas remarcan que las empresas requieren un contexto favorable que impulse el nivel de ventas, la producción y las inversiones a escala.

Por su parte, el desempleo formal ha derivado en una mayor migración hacia modalidades de contratación independientes o del régimen simplificado. Ante este escenario, la evolución del Producto Bruto Interno se posiciona como el factor clave para determinar el momento en que se detendrá la destrucción de puestos en el sector privado.

Para profundizar sobre el impacto económico en la actividad productiva y el mercado de trabajo, podés ver el análisis en este informe sobre pérdidas de empleos registrados, el cual detalla la situación laboral en distintas provincias del país.