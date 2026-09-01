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Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ENCUENTRO

En el G-20, Luis Caputo se reunió con el ministro de Finanzas de Qatar

El ministro de Economía analizó el impacto del conflicto en el Estrecho de Ormuz sobre la economía global. Además, presentó las oportunidades de inversión en el sector energético argentino.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Finanzas del Estado de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari, con el objetivo de evaluar la coyuntura geopolítica mundial y promover la llegada de capitales extranjeros al país.

El impacto del conflicto bélico en la economía global

Durante la reunión, los funcionarios analizaron la volatilidad de los mercados internacionales frente al bloqueo del Estrecho de Ormuz y la escalada bélica en Medio Oriente. 

El fenómeno afecta los costos de transporte marítimo y genera presión sobre los precios globales de los hidrocarburos.

Sobre la agenda de debate, Luis Caputo remarcó en sus redes sociales: "Conversamos sobre el impacto que el bloqueo del Estrecho de Ormuz y el conflicto bélico en la región tienen sobre la economía global".

Oportunidades de inversión en el sector energético

El titular del Palacio de Hacienda expuso ante las autoridades del Estado de Qatar el marco regulatorio del país para captar fondos destinados al desarrollo de infraestructura y recursos naturales.

En ese sentido, Luis Caputo destacó: "También dialogamos sobre las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país y el potencial para seguir integrándose al escenario energético mundial"

La estrategia oficial busca afianzar los lazos con los países del Golfo Pérsico para consolidar la inserción de la Argentina en las cadenas de suministro global.

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