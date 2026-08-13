En julio una familia tipo necesitó casi $1.600.000 para no ser pobre
Según el informe publicado por el INDEC, la Canasta Básica Total (CTB) aumentó un 2,2% en el último mes y acumula un incremento del 36,1% en el último año. Por su parte, la Canasta Alimentaria, trepó al 2,6%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves la actualización de la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a julio de 2026 para el Gran Buenos Aires (GBA), fijando los nuevos umbrales económicos que determinan las líneas de indigencia y pobreza en la región.
Según los datos oficiales, la Canasta Básica Total (CBT) -que mide el conjunto de bienes y servicios no alimentarios esenciales como transporte, indumentaria, salud y educación- registró una suba del 2,2% respecto del mes anterior.
Con este incremento, la variación acumulada en lo que va del año alcanzó el 19,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 36,1%. De esta manera, el valor de la CBT para un adulto equivalente ascendió a $506.381.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca el límite de la indigencia al evaluar únicamente los requerimientos calóricos mínimos diarios- avanzó un 2,6% mensual, acumulando un 20,1% en los primeros siete meses del año y un 37,4% en los últimos 12 meses. El costo fijado por el organismo estatal para un adulto equivalente se ubicó en $229.131.
El detalle por tipo de hogar: cuánto se necesitó en julio para no ser pobre o indigente
Las cifras oficiales varían de acuerdo a la composición y escala de cada grupo familiar en el Gran Buenos Aires:
Hogar tipo de 4 integrantes (dos adultos y dos menores): Un matrimonio compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años y dos hijos (de 6 y 8 años) necesitó $1.564.716 para superar la línea de pobreza (CBT). Para no caer por debajo de la línea de indigencia (CBA), la misma familia requirió contar con ingresos superiores a $708.016.
Hogar de 3 integrantes: Compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, demandó un ingreso mínimo de $1.245.696 para cubrir la Canasta Básica Total y de $563.663 para la Canasta Básica Alimentaria.
Hogar de 5 integrantes: Una familia formada por un varón y una mujer de 30 años junto a tres hijos menores (de 1, 3 y 5 años) necesitó un total de $1.645.737 para no ser considerada pobre y $744.677 para evitar la indigencia.
Evolución reciente de la inflación en alimentos: El reporte muestra una aceleración respecto de junio (cuando la CBA había subido 1,3% y la CBT 2,2%), alcanzando una variación del 2,6% en alimentos en julio, manteniéndose lejos del pico registrado a principios de año (enero alcanzó el 5,8%).