En julio una familia tipo necesitó casi $1.600.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves la actualización de la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a julio de 2026 para el Gran Buenos Aires (GBA), fijando los nuevos umbrales económicos que determinan las líneas de indigencia y pobreza en la región.

Según los datos oficiales, la Canasta Básica Total (CBT) -que mide el conjunto de bienes y servicios no alimentarios esenciales como transporte, indumentaria, salud y educación- registró una suba del 2,2% respecto del mes anterior.

Con este incremento, la variación acumulada en lo que va del año alcanzó el 19,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 36,1%. De esta manera, el valor de la CBT para un adulto equivalente ascendió a $506.381.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca el límite de la indigencia al evaluar únicamente los requerimientos calóricos mínimos diarios- avanzó un 2,6% mensual, acumulando un 20,1% en los primeros siete meses del año y un 37,4% en los últimos 12 meses. El costo fijado por el organismo estatal para un adulto equivalente se ubicó en $229.131.



#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual https://t.co/B9VjDuEdHt pic.twitter.com/g0nO71TnKe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

El detalle por tipo de hogar: cuánto se necesitó en julio para no ser pobre o indigente

Las cifras oficiales varían de acuerdo a la composición y escala de cada grupo familiar en el Gran Buenos Aires: