En la Ciudad, una familia tipo necesitó más de $1.650.000 para no ser pobre

Una familia tipo porteña, integrada por dos adultos y dos menores propietarios de su vivienda, necesitó ingresos mensuales de entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27 durante el mes de agosto para ser considerada de clase media.

Según las cifras oficiales elaboradas por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, las canastas de consumo registraron incrementos en consonancia con la evolución inflacionaria del período.

El umbral para no caer en la pobreza y la indigencia

El informe socioeconómico detalló las sumas requeridas para cubrir las necesidades básicas en los estratos con menores ingresos durante el octavo mes del año:

Línea de indigencia: Un hogar tipo requirió al menos $903.930,35 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, lo que representó un suba del 2,6%.

Línea de pobreza: La Canasta Básica Total alcanzó los $1.651.798,05 , marcando un incremento del 2% respecto al mes previo.

Sector no pobre vulnerable: Se ubicaron en este rango las familias con ingresos de entre $1.651.798,06 y $2.082.845,06.

Estratificación social y desaceleración del IPC porteño

El piso mínimo para ingresar en el segmento de medio frágil quedó establecido entre $2.082.845,07 y $2.603.556,33, mientras que los sectores definidos como acomodados debieron registrar ingresos desde $8.331.380,28 en adelante.

Para acceder al estatus de sector medio, el monto mínimo requerido subió un 1,7% mensual.

La medición del organismo oficial reflejó que la inflación general en CABA durante agosto fue del 1,7%, acumulando una variación del 21,5% en el transcurso del año.

Las subas del mes estuvieron impulsadas principalmente por los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte.