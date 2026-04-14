En la previa a su viaje a Israel, Javier Milei recibió en Casa Rosada al presidente de República Checa, Petr Pavel

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada a su par checo, Petr Pavel, en el marco de su visita diplomática a la República Argentina.

El encuentro se enmarca en la reactivación de la agenda internacional del mandatario argentino y se produce a pocos días de su viaje a Israel, país con el que está alineado en el conflicto en Medio Oriente contra Irán.

Es la segunda vez que ambos protagonizan un encuentro bilateral. El primero fue a fines de junio de 2024, durante una gira de Milei por Europa, que incluyó visitas a España, Alemania y República Checa.

El presidente checo llegó el lunes por la tarde al país acompañado por su esposa, Eva Pavlová, y una delegación empresarial centrada principalmente en la defensa y la seguridad.

La jornada para Milei sigue este martes a las 18 en el cierre de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

La agenda de Pavel en Argentina

La incursión de Pavel por Argentina incluye una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y una actividad con ciudadanos de origen checo en la Casa Checa de Buenos Aires.

Durante el encuentro de hoy en Casa Rosada participaron también, por el lado de la República Checa, el Jefe de la Oficina del Presidente, Milan Vašina, y la Embajadora Jarmila Povejšilová; mientras que por la Argentina estuvieron presentes el Canciller, Pablo Quirno, y el Embajador en la República Checa, Claudio Rozencwaig.

Cómo sigue la agenda internacional de Milei

Por su parte, Milei parte este viernes a Israel para participar de la celebraciones por el Día de la Independencia del país hebreo, el 21 y 22 de abril.

El mandatario fue seleccionado para encender una de las antorchas en el Monte Herzl y el presidente israelí, Isaac Herzog, le otorgará una medalla de honor por su "contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento, servicio u otros medios".