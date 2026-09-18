En medio de la tensión con el Gobierno, Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali

En una semana de fuerte tensión con el gobierno de Javier Milei por sus críticas al Presupuesto 2027, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, difundió un provocativo video en el que se la ve en su despacho cantando "No me importa", una canción de Lali Espósito, artista que mantiene un enfrentamiento público con el Presidente.

En poco más de un minuto, primero aparece la senadora sentándose en su oficina. Luego abre su tablet, entra a YouTube y busca el tema de Lali. La cantante fue rebautizada por el mandatario "Lali Depósito" cuando, al comienzo de su gestión, la acusó de cobrar cachets del Estado para actuar en festivales.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" %uD83C%uDFB6 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Con la canción sonando, Bullrich la tararea, toma un café y se mueve al ritmo. En un momento ingresa al despacho el prosecretario parlamentario de LLA, Cristian Larsen, de extracción PRO, que le entrega una carpeta para que la senadora firme.

"No me importa", lanzada en 2024, es uno de los temas más combativos de Lali y se transformó en una suerte de bandera frente a los cuestionamientos del oficialismo: su estribillo reivindica no dejarse controlar ni cambiar pese a las críticas, un mensaje que, en el actual clima político, adquirió una lectura difícil de pasar por alto.

La tensión con el Gobierno

La difusión del video llegó horas después de que Bullrich volviera a diferenciarse de la Casa Rosada. Tras semanas de reparos por "la velocidad" de la recuperación de la actividad económica, la senadora cuestionó el jueves los recortes en el área de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 que presentó el oficialismo.

Apuntó de manera directa contra el Ministerio de Economía de Luis Caputo por haber introducido modificaciones sin aviso previo. "A mí no me tomen por tonta", lanzó la senadora, y remarcó que los cambios en el capítulo de discapacidad no habían sido informados en la mesa política previa al envío del proyecto al Congreso.

Desde el oficialismo reconocieron fallas de coordinación, aunque cuestionaron que Bullrich hiciera público su malestar e intentaron bajarle el tono a una interna que volvió a quedar expuesta.