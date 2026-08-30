En medio de la negociación con La Libertad Avanza, Lacunza pidió que el PRO compita por separado: "Hay que ofrecerle a la sociedad alternativas"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza reiteró su intención de ser candidato a presidente en las elecciones del próximo año y solicitó que el PRO compita por separado, pese a las negociaciones iniciadas en las últimas semanas con La Libertad Avanza (LLA).

"Mi posición es clara. Tengo una convicción que no depende de que otros se saquen una foto. Me parece bien que otros piensen otra cosa. Creo que hay que ir separados, ofrecerle alternativas a la sociedad, competir, ser mejores", enfatizó el ex titular del Palacio de Hacienda durante una entrevista radial.

En este marco, el dirigente del PRO recalcó: "Observo la foto pero tenemos un álbum de fotos. Lo que importa es lo que defina el auditorio, el público, no me importa lo que piense cada dirigente sino el público".

Además, abogó por la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a pesar de que el Gobierno de Javier Milei busca eliminarlas o al menos suspenderlas el próximo año.

"El sistema electoral es suficientemente profundo y sabio como está diseñado como para que la gente depure en esa oferta. Que elija la gente, en las primarias, donde se ordena la oferta, luego una primera vuelta y después un balotaje", remarcó y añadió: "Si queremos elegir entre dos está la instancia del balotaje. Dejemos que el votante vaya conduciendo ese embudo, hasta que queden dos".

"Luces y sombras"

Por otra parte, Lacunza analizó la situación económica actual a la describió como un escenario con "luces y sombras" al señalar que "hay estabilidad" y "una inflación no resuelta, que es el 10% de lo que era hace tres años, sumado al dólar, con deslizamiento controlado, y la tasa de interés, más volátil".

Asimismo, advirtió que "en el empleo hay producción inclinada, con el motor funcionando a full en energía, minería y agro, pero que emplea poca gente y representa el 15% de lo que produce el país, con solo 250 mil empleos directos".

"El 85% restante está frenado, sobre todo en zonas urbanas, construcción, comercio, industria manufacturera, se ve en Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, con empleos de ocho millones de personas de manera directa. Sumado a la normalización monetaria que no se terminó, rigen restricciones cambiarias a empresas, la inversión está deprimida. Hay una transición que se está haciendo larga", consideró.