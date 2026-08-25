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Martes, 25 de agosto de 2026

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En movimiento: el dólar hoy supera el techo de los $1.500

El BCRA flexibilizó su esquema de intervención cambiaria para evitar una mayor pérdida de reservas internacionales.

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El Gobierno nacional modificó la estrategia de contención en el mercado cambiario y permitió que la cotización del dólar quebrara la barrera de los $1.500. 

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca moderar la venta de divisas en la plaza financiera y ajustar el esquema de flotación administrada en un contexto de alta demanda de billetes estadounidenses.

Cambios en la estrategia del Banco Central

La autoridad monetaria flexibilizó los límites informales de venta que mantenía para contener el tipo de cambio financiero. Con esta medida, el mercado adaptó rápidamente los precios de negociación del dólar MEP y del contado con liquidación (CCL) a una nueva franja operativa.

Especialistas del sector financiero señalaron que mantener la cotización reprimida por debajo de ese nivel requería un nivel de intervención diaria insostenible para las reservas brutas de la entidad. 

El reajuste busca reducir la brecha cambiaria y dar previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.

Impacto en precios y expectativas del mercado

La flexibilización del techo cambiario generó reacciones inmediatas en las mesas de dinero y entre los operadores de la Bolsa de Comercio

La superación de la barrera de los $1.500 recalibra las proyecciones relativas a la tasa de inflación y la curva de rendimientos en moneda local.

Desde los sectores financieros analizan si esta corrección técnica anticipa una mayor flexibilidad cambiaria o si el Ministerio de Economía establecerá un nuevo piso de intervención a corto plazo para estabilizar el valor de la divisa.

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