En plena marcha por endeudamiento, la CGT entregó un documento en el Ministerio de Economía

La Confederación General del Trabajo entregó una presentación formal dirigida al ministro Luis Caputo en la sede del Ministerio de Economía.

El escrito sintetiza las demandas sindicales ante el incremento de la morosidad y reclama un cambio de dirección enfocado en la recuperación de la economía real.

El diagnóstico sobre la morosidad y el consumo

El documento advierte que el equilibrio macroeconómico promovido por el Poder Ejecutivo Nacional debe contemplar mecanismos para aliviar las deudas de los trabajadores y de las pequeñas empresas.

Las organizaciones señalaron que la caída de ingresos impulsa el endeudamiento no para la inversión, sino para cubrir gastos diarios esenciales como alimentos, alquileres y servicios públicos.

La cúpula sindical sostuvo que el aumento del financiamiento con tasas elevadas contrae directamente el consumo del hogar.

"Si los trabajadores no pueden consumir, las empresas no pueden vender, no producen y se pierde empleo", argumenta el texto en relación con la interrupción del circuito productivo.

Críticas a la usura y al crédito informal

Un apartado central del escrito destaca la vulnerabilidad de las familias que quedan al margen del sistema bancario y deben recurrir al financiamiento informal. La entidad sindical denunció que este sector sufre costos usureros, agravando el deterioro social en los barrios.

En el cierre, el documento demanda la aplicación urgente de políticas públicas de refinanciación y contención social, marcando una posición opuesta a la postura oficial que considera el sobreendeudamiento como un problema exclusivo entre privados.

Acá el documento completo