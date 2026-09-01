Adrián Ravier: "Los salarios reales mejoraron con Milei, estamos mejor y yo no entiendo bien cómo no lo ven"

Tras la aclaración que debió realizar tras su última presentación en vivo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó otra conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Reiteró la cadena nacional sobre Malvinas que prepara el presidente Javier Milei y se refirió a los ingresos de jubilados y trabajadores: "Los salarios están mejorando en general", afirmó.

Ravier evitó responder sobre si se evalúa una mejora para los jubilados y prometió brindar información en caso de tener novedades. Consultado por el uso del FGS para los créditos hipotecarios y la posibilidad de que ese fondo que maneja Anses se utilice para actualizar los haberes o el bono de la mínima, explicó: "Para disponer de ese fondo y volcar dinero a jubilados, se requiere un mecanismo complejo, hay que llevarlo al Congreso, hay que habilitarlo".

El portavoz sostuvo, en tanto, sobre el panorama económico actual: "La situación con Javier Milei desde 2023 es que la Argentina está mejor, estamos mejor en materia de exportaciones, de producción, de bajar la inflación, en bajar la pobreza bajar, la indigencia, estamos mejor en materia de seguridad. Yo no entiendo bien cómo no lo ven la cantidad de aspectos en los cuales la Argentina está saliendo adelante".

Y agregó sobre los ingresos: "Los números dicen que la situación está mejorando. De nuevo, no quiero ser insensible con quienes tienen una percepción distinta, se respeta todo. Pero no vemos, por lo menos desde el gobierno, una situación crítica. No vemos crisis económica".

"Los salarios reales están mejorando en general. Acá habría que ir a los números, es uno de los temas que hoy también lo tratamos en la reunión de gabinete", compartió Ravier.

Y aportó: "En los informales tenemos subas de más del 60%, lo cual es sumamente importante. El monotributo está generando ingresos más altos también. Y en lo que refiere a los formales, que a algunos les preocupa, vemos una situación más estable".

Anuncio por cadena nacional sobre Malvinas

Ravier repitió que habrá un anuncio de Milei sobre Malvinas el jueves. Lo grabará el presidente por la tarde en la Casa Rosada. Aportó un dato el portavoz: "El contenido del mensaje está siendo trabajado por el Presidente, junto al Canciller Pablo Quirno y a la Secretaría de Inteligencia de Estado", dijo sobre el involucramiento de la SIDE.

"Por el momento, no podemos adelantar más detalles sobre el contenido de la cadena nacional", sostuvo y admitió: "No puedo decir mucho no tengo información. No puedo ampliar me pidieron".

Ravier: "Villarruel no es parte del gobierno"

"Si bien cumple un rol institucional, Victoria Villarruel no es parte del gobierno", aclaró Ravier sobre la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado. Fue ante la pregunta sobre cómo se organizará su rol ceremonial durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

"Estamos muy entusiasmados" por la gira del Sumo Pontífice, compartió.