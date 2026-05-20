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Miércoles, 20 de mayo de 2026

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¡EN VIVO! Diputados: el Gobierno quiere avanzar con la sesión por Zona Fría y la ley Hojarasca

Después de esquivar la interpelación contra Adorni, Diputados sesiona para debatir la Ley de Hojarasca y la reforma del régimen de zona fría.

En Diputados, La Libertad Avanza (LLA) busca reducir los subsidios al consumo de gas con los votos justos para lograr la aprobación, después de lograr el bloqueó intento para interpelar a Adorni. 

La iniciativa genera fuertes cruces con la oposición por el impacto en las tarifas en las regiones del sur y zonas de bajas temperaturas del país.

Desde el bloque gubernamental confían en el respaldo de sectores dialoguistas para avanzar con la quita de beneficios en la distribución del fluido.

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