Milei, en Misiones: "Si siempre prediqué ortodoxia monetaria y fiscal y por las elecciones cambio, mis conferencias privadas valdrán cero"

El ingreso a Puerto Iguazú se llenó temprano de tractores y camiones de yerbateros y otros productores para exponer la crisis ante la llegada por primera vez del presidente de la Nación, Javier Milei, a Misiones. Desde allí brindó un discurso en la 47° Convención Anual de la Estabilidad al Crecimiento, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Ante los ejecutivos de finanzas en el escenario montado en un hotel cinco estrellas en el medio de la Selva Iryapú, Milei arrancó por valorar la "credibilidad lograda" y descartó una vez más una política monetaria "laxa" de cara al año electoral. "Mi objetivo es terminar para siempre con la inflación", adjuntó.

"Si prediqué algo toda la vida y ahora por las elecciones cambio a una política monetaria laxa, mis conferencias cuando me vaya a ganar la vida en el sector privado pasan a un precio cero", dijo al recordar que renunció a la jubilación de privilegio por lo tanto, el mandatario nacional prometió: "redoblaré al máximo mi ortodoxia".

Defendió así su modelo económico de ajuste, motosierra y "reformas" y sumado a eso sostuvo que "la expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica y avanzar en el reclamo por Malvinas".

Javier Milei en la cadena nacional sobre Malvinas.

"Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano", insistió en Misiones ante empresarios. "Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación", prometió.

"El año que viene les vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado", sostuvo sobre el peronismo que "imprimió para ganar una elección" y repasó algunas de las reformas para que "el Estado le quite las cadenas al sector privado".

Milei sobre "Todo" Caputo: "cumplimos mil días juntos"

Milei aseguró que "el crecimiento económico lleva 27 meses seguidos, en un contexto global dificultoso, por encima del promedio de la OCDE". Además, reconoció a "Toto", el ministro de Economía Luis Caputo con quien "llevamos mil días juntos".

"No hay chances de que se vuelva keynesiano ni que abandone la ortodoxia", aclaró sobre el titular de Economía que viene de anunciar créditos hipotecarios con fondos de la Anses a tasa con tope fijado por el Estado, al tiempo que sostuvo que es un acto de "justicia social".

Milei y Caputo en el ministerio de Economía.

"Estoy haciendo crecer la economía como nunca antes y bajando 10 veces la inflación", continuó al repasar lo que va de gestión.

"Si nos va bien el año que viene vamos a estar a dos senadores de tener quórum en el Senado, si con este Congreso hicimos todas estas reformas, abróchense los cinturones porque ahí sí van a ver lo que es acelerar a fondo", aseguró.

"Si uno se guía por la conversación pública de estos días pareciera que estamos en una crisis, no sólo no lo estamos sino que además si uno mira la perspectiva histórica de donde veníamos, lo que hicimos y hacia donde vamos esta es la mejor gestión económica de la historia argentina. Quieren empañar esto. El periodismo y la oposición sólo quiere generarle miedo a los argentinos, dicen que el dólar se escapa, dicen que el modelo fracasó", se quejó Milei.

Y dijo: "Del otro lado está el mal, los orcos, el atraso". Luego, pasó a "desmentir mentiras: desempleo (hemos creado un millón de puestos), morosidad (esperable)". En tanto, repasó sus críticas a la cuarentena de la pandemia del covid cuando "manipularon a la gente, si nos quedábamos todos en casa, nos moríamos todos".

Javier Milei pasó por Misiones

Es la primera vez que Milei visita la provincia del Litoral en lo que va de mandato. Ocurre luego de que el gobernador local, Hugo Passalacqua, rompiera relación con quien era su jefe político en la provincia, Carlos Rovira, más cercano a la Casa Rosada.

A Milei lo escucharon en la convención anual de IAEF, el gobernador misionero Passalacqua; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Mientras la mesa política que encabeza Karina Milei apura la reforma electoral y la cruzada por eliminar las PASO en 2027 para facilitar el camino a la reelección, Milei pisa Misiones. La decisión de Passalacqua, en tanto, ya tiene su correlato en el Congreso Nacional con un nuevo bloque que podría complicar la suma de voluntades de aliados a La Libertad Avanza.

En tanto, según informó el portal El Territorio, la llegada del Presidente a Misiones se da entre masivas movilizaciones y cortes de rutas. Las columnas avanzaron desde temprano en el cruce de las carreteras nacionales 101 y 12, en el acceso a Puerto Iguazú. La 12 es vía hacía Cataratas.

Milei dio un discurso desde Misiones.

Si bien en la provincia del norte se esperaba otra defensa del modelo económico, al presentarse en público horas después de la cadena nacional sobre Malvinas con eco internacional y fuerte respuesta de Gran Bretaña, la expectativa previa además giró en torno mayores detalles sobre las medidas anunciadas.

"Por nuestras políticas somos un jugador importante en geopolítica y eso nos permite reforzar nuestro reclamo sobre la soberanía de Malvinas", dijo Milei en Misiones pero no profundizó.

La frase completa al respecto fue: "Unos 200 mil millones de dólares van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas".