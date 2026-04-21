En Vivo: Javier Milei cierra su viaje en Israel y cantó "Libre" en el Día de la Independencia

En su último día de la tercera visita oficial a Israel, el presidente de la Nación, Javier Milei, asiste a la ceremonia por el 78° aniversario del Día de la Independencia. Se convertirá en el primer mandatario extranjero en encender una de las 12 antorchas en el Monte Herzl.

El mandatario nacional y líder de La Libertad Avanza cantó el tema "Libre", de Nino Bravo, junto a otros dos cantantes locales. Dos días atrás lo había ensayado en la pregrabación de este acto.

En plena guerra con Irán, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, agradeció la presencia de Milei en Tel Aviv. Fue durante la reunión bilateral que concretaron el último domingo, cuando sellaron un vínculo de "amistad", según ambos manifestaron.

Milei llegó a Israel el último sábado para ratificar su alineamiento con ese país y los Estados Unidos. Visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén, entre otras actividades, y regresará este miércoles por la mañana a la Argentina, donde lo aguardan varios frentes políticos y económicos.

Milei encenderá este martes una de las 12 antorchas (simbolizan las 12 tribus de Israel) en el Día de la Independencia de ese país. Se trata de un reconocimiento de alto nivel diplomático por su decidido respaldo al gobierno de Netanyahu.

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