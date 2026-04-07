¡EN VIVO! Reforma de la Ley de Glaciares en Diputados: el oficialismo busca dictamen exprés para sesionar el miércoles

El oficialismo en la Cámara de Diputados activó una estrategia de máxima celeridad para obtener hoy el dictamen de mayoría sobre la reforma de la Ley de Glaciares y convocar a una sesión especial mañana miércoles a las 15.

La movida parlamentaria, encabezada por La Libertad Avanza, cuenta con el apoyo de bloques aliados y busca modificar la normativa vigente para habilitar inversiones productivas en zonas actualmente protegidas bajo la categoría de periglaciares.

Plenario de comisiones y firmas

El debate se concentrará esta tarde en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, dirigida por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz.

Los legisladores oficialistas apuntan a replicar el acuerdo alcanzado en el Senado el pasado 26 de febrero, donde la iniciativa obtuvo media sanción con 40 votos a favor.

El pedido de sesión especial para este miércoles lleva las firmas de figuras clave como Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada oficialista, junto a representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales de Misiones, Tucumán, San Juan y Santa Cruz.

Argumentos y críticas

Desde el Gobierno Nacional sostienen que la ley actual, tras quince años de vigencia, presenta deficiencias en su ejecución.

"Solo se completó el nivel 1 del Inventario y aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas", señalaron fuentes oficiales respecto a la necesidad de actualizar el marco regulatorio.

Por su parte, gobernadores como Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta y Alfredo Cornejo de Mendoza impulsan el cambio para facilitar proyectos mineros bajo el régimen del RIGI.

La senadora Edith Terenzi defendió el cambio de paradigma durante el tratamiento previo al afirmar que "tenemos que pasar de la lógica de la forma, a la lógica de la función. No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger".

En la vereda opuesta, la oposición y sectores ambientalistas rechazan la medida.

El diputado Jorge Taiana manifestó que "Argentina tiene un gran destino minero, pero no destruyendo el medioambiente", advirtiendo sobre el riesgo que corren los ecosistemas críticos si se elimina la protección automática de las áreas periglaciares.