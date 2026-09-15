¡EN VIVO! Senado: Reforma electoral, PASO y Ficha Limpia vuelven al debate

El bloque oficialista en el Senado de la Nación reactivó el tratamiento del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, situando nuevamente en la agenda parlamentaria la modificación de las PASO y la implementación de la ley de Ficha Limpia.

La iniciativa busca establecer nuevas pautas electorales de cara al calendario legislativo, aunque la bancada del Gobierno aún negocia los consensos necesarios para garantizar el dictamen de comisión y su posterior tratamiento en el recinto.

Modificaciones a las PASO y régimen de inhabilitaciones

La propuesta legislativa contempla modificaciones profundas en el sistema de comicios primarios, abordando proyectos que van desde la eliminación completa de las elecciones PASO hasta la alternativa de instaurar un esquema optativo impulsado por bloques aliados. El objetivo central reside en reducir el costo fiscal del sistema electoral y reordenar la competencia interna de las agrupaciones políticas.

En paralelo, el dictamen retoma el proyecto de Ficha Limpia, una norma orientada a impedir que ciudadanos con condenas judiciales confirmadas por delitos de corrupción o contra la administración pública puedan ser oficializados como candidatos a cargos electivos nacionales.

Negociaciones parlamentarias y búsqueda de acuerdos

El tratamiento de la norma se lleva a cabo en las comisiones de la Cámara alta, donde los representantes de la gestión nacional mantienen conversaciones con legisladores de bancadas provinciales y aliadas para consolidar los votos requeridos.

La meta política del oficialismo es alcanzar dictamen en las próximas semanas para llevar el texto al recinto antes de la finalización del período ordinario, buscando definir las reglas de juego institucionales previo al inicio del nuevo proceso electoral.