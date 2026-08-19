Jubilados y trabajadores de la salud marcharon al Congreso con el respaldo de la CGT

Un nutrido grupo de jubilados y trabajadores de la salud protagonizó este miércoles una masiva movilización hacia la Plaza del Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jornada de protesta se llevó a cabo para exigir una recomposición urgente de los haberes previsionales, la plena cobertura de medicamentos y mejoras presupuestarias e insumos para el sistema sanitario público frente a las medidas económicas del presidente Javier Milei.

La marcha tuvo como epicentro la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, extendiéndose por la franja de Avenida Rivadavia y Montevideo.

Durante la manifestación, los trabajadores del sector salud unificaron sus reclamos con los adultos mayores para denunciar el impacto de los recortes presupuestarios en la atención médica general.

Organizaciones que acompañaron la convocatoria

La jornada contó con el respaldo explícito y la participación activa de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se sumó formalmente al reclamo bajo la consigna de defender la "unidad, solidaridad y compromiso con el pueblo trabajador". La central obrera movilizó a sus columnas para reforzar las demandas del sector previsional.

Junto a la CGT, acompañaron la protesta dirigentes y militantes de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Las distintas agrupaciones sindicales y sociales advirtieron que continuarán acompañando las medidas de fuerza en la zona del Congreso de la Nación en caso de no recibir respuestas por parte de las autoridades oficiales.