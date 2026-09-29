Encontraron muerto al senador nacional Juan Carlos Pagotto

La política nacional se encuentra conmocionada tras conocerse la noticia de la muerte del senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

El legislador de 74 años, representante riojano por La Libertad Avanza en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, fue encontrado sin vida en su vivienda de la capital provincial.

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El suceso generó un impacto entre sus allegados y en los pasillos de la política, donde el dirigente llevaba una activa labor parlamentaria en el Senado. De hecho, participó de la sesión en la Cámara Alta del jueves pasado, en la que el oficialismo aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y recorte de subsidios en Zonas Frías.

Tras el hallazgo del cuerpo en su vivienda este martes a la madrugada, miembros de las fuerzas policiales e integrantes del Poder Judicial montaron un operativo en el sitio para realizar peritajes y determinar la causa de su muerte.

Investigación





Los investigadores mantienen un hermetismo sobre las circunstancias que rodearon este hecho. Por esta razón, las autoridades intervinientes en la causa aclararon que "no se han dado a conocer de manera oficial los motivos del deceso ni se han precisado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho".

Pagotto nació en Mendoza en 1952, era abogado y presidente de la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, que trata los pliegos para designaciones en la Justicia. Era legislador desde diciembre de 2023, tras las elecciones que ganó Javier Milei.

Despedida





La muerte del senador generó conmoción en la política y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras dirigentes en despedirlo: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".

El posteo de Karina Milei (Twitter).

El jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, escribió: "Un fuerte abrazo a la familia y a los seres queridos del senador Juan Carlos Pagotto en este momento tan triste. Los acompaño de corazón. Que en paz descanse".

El mensaje de Cristian Ritondo (Twitter).



