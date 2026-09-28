Encuesta presidencial: Kicillof lidera en imagen y Milei tiene 63,6% de desaprobación

Una nueva encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados midió el escenario de cara a 2027 y dejó a Axel Kicillof como el dirigente con mayor imagen positiva y potencial de voto, mientras que la desaprobación de la gestión de Javier Milei llegó al 63,6%.

El relevamiento, titulado "El camino al balotaje", indica que la aprobación del Gobierno nacional es del 35,3%, por debajo del 36,8% de agosto. La desaprobación, en tanto, subió 1,3 puntos desde ese mes, cuando había sido de 62,3%. De todos modos, se mantiene por debajo del máximo de 65,3% que la misma consultora registró en julio.

Imagen: Kicillof primero, Milei sexto

En el ranking de imagen positiva, el gobernador bonaerense encabeza con 45%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner (42%), Myriam Bregman (40,1%), Patricia Bullrich (37,6%) y Natalia de la Sota (36,6%). Milei aparece sexto, con 36,1%.

En la imagen negativa, el Presidente marca 61,8% y Kicillof, 51,3%. La peor valoración entre los dirigentes medidos es la de Victoria Villarruel, con 65,5%, seguida por Mauricio Macri, con 63,5%.

Potencial de voto y rechazo

Al medir la potencialidad electoral, Kicillof también lidera: un 29,1% dijo que lo votaría "seguro" y un 17,5%, que "probablemente" lo haría, lo que da un potencial de 46,6%. Lo siguen Cristina Kirchner (43,7%), Bregman (40,2%), Sergio Massa (39%), Milei (38%), Bullrich (37,8%) y De la Sota (35,4%).

En el otro extremo, el 59,1% aseguró que nunca votaría a Milei, contra el 49% que respondió lo mismo sobre Kicillof. El rechazo electoral es de 67,9% para Villarruel y de 61,4% para Macri.

Cómo se ordenan los espacios para 2027

Consultados por el espacio que votarían para presidente, el peronismo quedó primero con 34%, seguido por La Libertad Avanza y los libertarios, con 30,1%. Más atrás aparecen el PRO (5,8%) y el Frente de Izquierda (4,6%). Un 10,9% no sabe y un 14,6% se reparte entre otras alternativas, como partidos provinciales, la UCR y espacios vinculados a Villarruel, Daniel Hadad, Jorge Brito y Dante Gebel.

En un escenario reducido a tres opciones, la distancia se achica: el peronismo suma 35,9% y La Libertad Avanza, 35,1%, una diferencia de 0,8 puntos, menor al margen de error. El Frente de Izquierda tiene 6,4% y el 22,6% no sabe.

Ficha técnica

El estudio se realizó entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años, en una encuesta 100% online, con un margen de error de +/-2,19% y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue ponderada por género, edad, zona y voto presidencial en la primera vuelta de 2023.