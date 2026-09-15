Endeudamiento familiar: Diputados empieza a debatir cerca de 50 proyectos

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados darán inicio este martes a una serie de reuniones para buscar consensos sobre las iniciativas destinadas a abordar el endeudamiento y la morosidad de las familias.

Tras la aprobación unánime de un emplazamiento en el recinto, el plenario fijó un cronograma de trabajo de tres semanas que culminará el próximo 29 de septiembre con la firma de los dictámenes correspondientes.

Actualmente existen cerca de 50 propuestas presentadas por los distintos bloques opositores.

La propuesta de los diputados de Provincias Unidas

En las últimas horas se sumó un proyecto elaborado por legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora (Provincias Unidas), el cual propone crear una línea de créditos para personas en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

La iniciativa de los legisladores cordobeses busca permitir la refinanciación de obligaciones vigentes mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero, bajo las siguientes pautas técnicas:

Financiamiento: Otorgado por bancos que adhieran voluntariamente, con beneficios impositivos y fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Se aclaró que el Estado no asumirá deudas privadas.

Condiciones: Los préstamos se ajustarán por UVA, tendrán una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cancelación fijado en cinco años.

Al respecto, la diputada Alejandra Torres detalló los fundamentos de la medida: "No hay un problema de deuda por irresponsabilidad. Tomar un crédito es parte de la dinámica de cualquier familia y motoriza el crecimiento, como ocurre en los países más desarrollados. El problema son las tasas desproporcionadas, por eso proponemos una salida donde cada parte hace su esfuerzo".

Cronograma en comisiones y proyectos de la oposición





El cronograma fijado por el cuerpo legislativo contempla encuentros los martes 15, 22 y 29 de septiembre, a partir de las 14.

Dado que las iniciativas no fueron giradas a Presupuesto y Hacienda, el bloque oficialista conducido por Gabriel Bornoroni valoró la medida bajo el compromiso de que el despacho final no genere impacto fiscal. En tanto, el diputado Santiago Pauli encabeza las rondas de consultas técnicas para unificar los textos.

Entre los proyectos opositores con mayor avance se destacan:

Pablo Juliano (UCR): Propone el Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento para incrementar la transparencia contractual y exigir mayor responsabilidad a las entidades otorgantes.

Mónica Frade (Coalición Cívica): Se enfoca en las tarjetas de crédito, permitiendo que los propios usuarios puedan fijar límites de gasto en sus plásticos para evitar el sobreendeudamiento.

Unión por la Patria: Aporta iniciativas orientadas a la contención social de los deudores del sistema financiero.

El dictamen propio de La Libertad Avanza





En paralelo, La Libertad Avanza trabaja en una propuesta alternativa que prevé presentar estas semanas. El eje central estará puesto en la transparencia e información detallada sobre el Costo Financiero Total (CFT), indicador que reúne intereses, comisiones y gastos administrativos.

La iniciativa, surgida de las reuniones de la Mesa Política de Casa Rosada con la participación de Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, busca involucrar al Banco Central, los bancos y las empresas fintech para que informen de manera explícita el costo real de cada crédito antes de la contratación, permitiendo a los usuarios comparar las condiciones del mercado de forma previa a la asunción de la deuda.



