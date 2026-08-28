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Viernes, 28 de agosto de 2026

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Endeudamiento familiar: el oficialismo se anticipó y abrió el debate

La Libertad Avanza convocó a comisiones para discutir proyectos sobre morosidad para frenar una sesión especial de los bloques opositores.

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El bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se anticipó a la estrategia de la oposición y convocó a plenario de comisiones para abrir el debate sobre el endeudamiento familiar

La maniobra parlamentaria impulsada por La Libertad Avanza busca discutir los proyectos sobre morosidad e incobrabilidad crediticia antes de la sesión especial que pretendían fijar las bancadas opositoras.

La jugada parlamentaria de La Libertad Avanza ante la presión opositora

La decisión oficialista se concretó luego de que la oposición intentara incluir sin éxito el tratamiento sobre tablas de la emergencia crediticia.

La jugada del espacio que conduce el presidente Javier Milei apuntó a retomar la iniciativa legislativa, activando las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda para controlar la agenda de discusión de las más de 30 iniciativas presentadas.

Con esta convocatoria, el oficialismo intenta neutralizar el pedido de sesión especial que venían tejiendo Unión por la Patria, bloques de la Unión Cívica Radical y Provincias Unidas

Desde la bancada oficialista buscan evitar un emplazamiento forzado en el recinto que imponga dictámenes redactados por la oposición.

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