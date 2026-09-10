Endeudamiento: Javier Milei buscar poner una condición clave ante el avance opositor en Diputados

Frente al avance legislativo de la regulación del endeudamiento, el presidente Javier Milei ordenó bloquear iniciativas estrictas, al tiempo que la Casa Rosada busca profundizar los acercamientos con las bancadas aliadas. La meta del Poder Ejecutivo es articular un dictamen de consenso que resulte acotado, carezca de costo fiscal y evite que la oposición imponga una normativa más rígida, en un intento por recomponer la coordinación parlamentaria.

El jefe de Estado siguió personalmente las alternativas del debate parlamentario y ratificó su postura de no respaldar leyes que regulen con dureza el crédito, al considerar que se trata de acuerdos entre partes privadas.

Sin embargo, en el seno del Gobierno admiten que la problemática cobra relevancia pública y entienden que será necesario articular una respuesta en el plano legislativo.

Límites fiscales y negociación con los bloques dialoguistas





La estrategia del oficialismo se enfoca en negociar con los sectores dialoguistas antes del tratamiento en el recinto. Desde el Gobierno nacional argumentan que la prioridad pasa por evitar una dinámica de derrota, veto y confrontación, apostando a consensuar textos que alcancen la mayoría sin vulnerar los parámetros económicos fijados por el Ejecutivo.

En esa línea, la Casa Rosada promueve un esquema basado en las siguientes condiciones y alternativas:

Inexistencia de gasto público: Las modificaciones acordadas no deben generar erogaciones para las arcas del Estado.

Sin topes a las tasas: Se descarta la fijación de límites estrictos a los tipos de interés aplicados por el sistema financiero.

Transparencia e información: Se impulsa una mayor claridad en la comunicación del costo total de los créditos, sumado a herramientas de educación financiera.

Desde la administración central evalúan que esta propuesta servirá como contrapropuesta frente a los proyectos de mayor intervención presentados por los bloques opositores.

Cronograma legislativo y la discusión en comisiones





Como bien se informó, en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró que las iniciativas sobre morosidad no fueran giradas a la Comisión de Presupuesto, acotando el margen para propuestas que afecten los recursos fiscales.

Este miércoles, el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor resultó aprobado este miércoles con 249 votos a favor y uno en contra.

El esquema de trabajo fijado contempla el siguiente cronograma para abordar aproximadamente 50 proyectos vinculados a la morosidad familiar:

15 y 22 de septiembre: Celebración de reuniones informativas.

29 de septiembre: Fecha prevista para la firma de los dictámenes de comisión.

El abanico de iniciativas abarca propuestas relativas a la protección de los consumidores, el funcionamiento del sistema financiero, las condiciones de acceso al crédito y aspectos vinculados al uso de tarjetas de crédito, billeteras virtuales, comisiones e intereses. En este contexto, el Ejecutivo buscará arribar a la etapa decisiva con un texto negociado junto a sus aliados.



