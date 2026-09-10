Endeudamiento y discapacidad: Aliados del Gobierno podrían apoyar al peronismo en Diputados

Ante un escenario en el que el peronismo ya había reunido el número necesario para forzar el quórum y el emplazamiento de los proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza desplegó una estrategia de último momento y decidió votar a favor. De este modo, el oficialismo buscó evitar una derrota política en el recinto y ganar margen para diagramar sus próximos pasos legislativos.

Debido a que ambas iniciativas ya integraban el temario de sus respectivas comisiones, incluso con fechas tentativas de debate, en Casa Rosada evaluaron que no resultaba conveniente oponerse a una medida que acelerará el proceso.

En consecuencia, la solicitud de la oposición se aprobó por unanimidad y se fijaron los plazos para el análisis de los textos, con fecha límite para dictaminar en la última semana de septiembre.

El pedido opositor no solo sumó el respaldo de los libertarios, sino también de bloques habituales colaboradores con el Ejecutivo, como Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, espacios que además aportaron al quórum.

En ese marco, según trascendió, diversos gobernadores con ascendencia sobre esos interbloques anticiparon su postura favorable a ambas iniciativas e instruirán a sus representantes para que acompañen con su voto al momento del tratamiento.

Estrategias oficialistas y dudas entre los bloques afines

La discusión central se trasladará ahora al recinto para la votación definitiva. Frente a este panorama, el Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, elabora una propuesta alternativa que podría ser presentada el próximo miércoles durante la reunión informativa del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto.

Dentro del arco aliado persisten visiones contrapuestas respecto del abordaje parlamentario de la emergencia en discapacidad. Desde el PRO, Cristian Ritondo habría solicitado que, al margen del debate normativo, el Gobierno establezca un esquema concreto de cancelación de deudas con los prestadores del sector.

Luego, líderes de bloques afines a La Libertad Avanza señalaron que la prórroga impulsada por el PJ genera la obligación de pago pero no fija plazos, perpetuando las demoras. Pese a considerar que no constituye la solución de fondo, anticiparon que acompañarán la iniciativa opositora si el Ejecutivo no presenta una alternativa propia.

Del mismo modo, otros referentes parlamentarios cercanos al oficialismo objetaron la extensión de la emergencia por un año más sin la comprobación previa del cumplimiento de la ley actual, sugiriendo volcar las modificaciones directamente sobre la ley marco de discapacidad.

Cabe recordar que, tras la insistencia del Congreso frente al veto presidencial, Javier Milei suspendió la aplicación de la norma vigente argumentando la ausencia de partidas presupuestarias específicas.

El escenario sobre morosidad y las alternativas en análisis

Respecto al tratamiento de los proyectos sobre morosidad, el mapa dentro de las bancadas aliadas muestra un panorama fragmentado y sin posturas homogéneas, debido a la coexistencia de múltiples iniciativas ingresadas en la Cámara de Diputados sin un texto de consenso definido.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo evalúa alternativas técnicas para contener el endeudamiento de las familias sin resentir el equilibrio fiscal.

Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre respecto al endeudamiento familiar.

Entre las medidas en estudio se analiza dar instrucciones al Banco Central para modificar la normativa referida a la visibilidad del Costo Financiero Total (CFT), garantizando que los usuarios identifiquen de manera clara el costo real y completo al momento de acceder a un crédito o financiar compras en cuotas.

Por el momento, la Casa Rosada mantiene negociaciones con mandatarios provinciales y legisladores, a la espera de la evolución del debate en comisiones antes de formalizar sus siguientes decisiones.



