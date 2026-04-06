Toviggino apeló su procesamiento y pidió apartar al juez que le prohibió salir del país

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, apeló su procesamiento en la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y recusó al juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien además le prohibió salir del país. La decisión marcó una estrategia distinta a la adoptada por Claudio "Chiqui" Tapia.

La presentación fue realizada por su abogado, Marcelo Rocchetti, quien cuestionó el fallo que lo acusa de retención indebida de aportes previsionales por unos 19 mil millones de pesos.

En la misma resolución, el magistrado dispuso un embargo de 350 millones de pesos tanto para Tapia como para Toviggino, además de mantener la restricción para abandonar el país.

A diferencia de Toviggino, Tapia apeló únicamente la prohibición de salida, sin recusar al juez.

El núcleo de la acusación

Según la investigación judicial, en las memorias y balances remitidos por la Inspección General de Justicia desde 2017 figura la firma de Tapia como presidente de la AFA. Además, el padrón de la ARCA lo menciona en al menos 18 oportunidades como cotitular o vinculado a cuentas bancarias de la entidad.

Para el juez, "Tapia tenía conocimiento de la condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino y el consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión".

En el caso de Toviggino, el magistrado señaló que integró el Comité Ejecutivo como vocal titular, órgano encargado de la administración y representación de la institución.

También destacó que su firma "aparece en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia respecto de los ejercicios con cierre el 30 de junio de 2023 y de 2024, siempre en carácter de Tesorero, cargo en el que fue renovado hasta el ejercicio 2028, según acta de asamblea del 17 de octubre de 2024".

A su vez, el registro de ARCA lo ubica al menos en 12 ocasiones como cotitular o vinculado a cuentas de la AFA.

Un escenario de incertidumbre

Con el procesamiento, Amarante impuso una serie de condiciones a ambos imputados, como no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso, no cambiar de residencia sin autorización y presentarse ante el tribunal cuando sean requeridos.

También deberán mantener contacto permanente con sus defensas para cumplir con eventuales citaciones judiciales.

En la misma causa, el juez procesó y embargó a otros ex integrantes del Comité Ejecutivo, entre ellos Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, aunque en estos casos levantó la prohibición para salir del país.