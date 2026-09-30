Escándalo y forcejeos en Diputados durante un debate por Malvinas

Un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados derivó en un fuerte escándalo con insultos, gritos y forcejeos entre legisladores del oficialismo y la oposición.

El incidente ocurrió durante el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada para ampliar las sanciones contra la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas.

El cruce que desencadenó los manotazos en el plenario

La tensión comenzó durante la exposición de la diputada Myriam Bregman, quien expresaba sus cuestionamientos al texto de la norma. En medio de su intervención se produjo un primer cruce de palabras con el diputado Jairo Guzmán, representante por Santa Cruz de La Libertad Avanza.

Ante ese intercambio, el legislador Juan Grabois, del bloque Unión por la Patria, se levantó de su banca y se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba el parlamentario santacruceño. La discusión escaló rápidamente a un intercambio de manotazos que obligó a otros presentes a intervenir de forma directa.

Intervención de otros bloques y tensión cara a cara

El conflicto sumó mayor gravedad cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen intervino para increpar al dirigente social.

Al escuchar las recriminaciones, el parlamentario opositor avanzó hacia su colega, lo que motivó que los legisladores Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Álvaro Martínez intercedieran para frenar el avance y evitar agresiones físicas mayores.

Pese a los intentos de contención, los involucrados terminaron cara a cara entre gritos en el salón del Congreso de la Nación.

El episodio tuvo lugar en el arranque del trabajo conjunto entre las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, encabezadas por las autoridades parlamentarias Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.