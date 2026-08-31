Espinoza, en un plenario del MDF: "Nadie llega a fin de mes en esta Argentina de Milei"

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) continuó su recorrida por la Provincia de Buenos Aires con un plenario de la Quinta Sección Electoral realizado en Mar Chiquita, que reunió a vecinos y referentes de distintos distritos junto a intendentes y ministros bonaerenses. El encuentro abarcó a ciudades turísticas como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Villa Gesell y el Partido de la Costa, y a localidades agrícolo-ganaderas como Tandil, Ayacucho, General Madariaga y Chascomús, entre otras.

El cierre estuvo a cargo del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, quien enmarcó el acto en el espacio político que lidera el gobernador Axel Kicillof.

Las críticas al Gobierno nacional

Espinoza centró su discurso en el impacto de las políticas de Javier Milei. Sostuvo que "nadie llega a fin de mes" y describió una realidad de jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o comer, trabajadores golpeados y una clase media en retroceso. Según planteó, el cambio "lo está haciendo el pueblo", que -dijo- "dice ya basta de tanto sufrir".

El dirigente puso el foco en la economía de la región. Afirmó que la actividad se "desplomó" y que Mar del Plata es una de las ciudades con mayor desocupación del país, con un 9,3% de desempleo. También se refirió a la pesca: denunció una creciente presencia de barcos extranjeros en el Mar Argentino y aseguró que la zafra marplatense de este año fue un 70% menor que la del anterior.

El llamado a la unidad detrás de Kicillof

En la segunda parte de su discurso, Espinoza insistió en la necesidad de conformar un "gran frente amplio electoral" que exceda al peronismo e incluya a radicales, socialistas, vecinalistas y sectores independientes. "Hay que abrazarlos a todos. No hay que ser sectarios ni excluyentes", planteó, y fijó como límite a Mauricio Macri y a Milei.

De cara al armado electoral, reclamó que el MDF lleve "un solo candidato por ciudad" y postuló a Kicillof como referente nacional del espacio. "Si quieren un cambio en la Argentina, es unidos y es con Axel", cerró.