Espinoza: "Hoy un jubilado tiene que elegir entre comprar un medicamento o comer"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, advirtió sobre el impacto de la crisis en los adultos mayores: "Un jubilado hoy tiene que elegir entre comprar un medicamento o comer, entre pagar la luz o comer. Si no lo ayudan sus hijos, es imposible que puedan sobrevivir".

Lo dijo en el marco de las celebraciones por el Día de la Jubilada y el Jubilado, en un encuentro multitudinario en González Catán con jubilados de todo el distrito. Estuvo acompañado por la secretaria de la Tercera Edad, Marisa Guerin.

"Una jubilación está en menos de 500 mil pesos"

Espinoza describió la situación económica de los jubilados: "Una jubilación hoy en la Argentina está en menos de 500 mil pesos. El costo de un par de lentes está en 600 mil pesos aproximadamente, los lentes bifocales están hasta en 1 millón de pesos".

Y agregó: "Otro drama que tienen los jubilados hoy en esta Argentina de Milei tiene que ver con el valor exorbitante de los medicamentos, que le consumen la mitad de la jubilación. Y la otra mitad se les va en pagar las tarifas, la luz, el agua, el gas".

Las políticas del Municipio

El jefe comunal resaltó el rol de los Centros de Jubilados de La Matanza como espacios de contención, encuentro y participación, y puso en valor las políticas locales para acompañar a los adultos mayores. "Este evento es una fiesta que compartimos todos los años, pero también es una oportunidad de reencontrarnos con nuestras adultas y adultos mayores no solamente en esta fecha, sino todos los días", señaló.

Entre las propuestas mencionó talleres de baile, gimnasia y Tai Chi, acciones de atención integral de la salud, planes de vacunación y atención oftalmológica.

Sobre el programa de entrega de lentes gratuitos, indicó que el año pasado se entregaron anteojos a más de 20 mil jubiladas y jubilados. "Esa es la diferencia entre un gobierno insensible e inhumano y nosotros, que creemos en un Estado presente, eficiente y con sensibilidad social", afirmó.

"Se merecen absolutamente todo"

Rodeado de jubilados, Espinoza destacó el rol de los adultos mayores: "Nuestras abuelas y abuelos se merecen absolutamente todo. Fueron quienes nos marcaron el camino y siempre serán el ejemplo de la familia, del barrio, de la solidaridad y de los valores. Nosotros vamos a estar siempre trabajando a su lado, acompañándolos y protegiéndolos".

Y concluyó: "Vamos a construir una nueva Argentina donde las jubiladas y jubilados puedan vivir dignamente y ser muy felices".