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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CULTURA

Espinoza inauguró la Feria del Libro de La Matanza, la más grande y gratuita del país

La 19° edición se desarrolla en la Plaza San Martín de San Justo hasta el 21 de septiembre, con la participación de Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase y Mora Godoy, entre otras figuras del arte y el periodismo.

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El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, inauguró la 19° edición de la Feria del Libro del distrito, que transformó la Plaza General San Martín de San Justo en uno de los principales puntos de encuentro cultural de la provincia de Buenos Aires. El evento, con entrada libre y gratuita, se extiende hasta el 21 de septiembre y espera recibir a cientos de miles de visitantes.

Del acto inaugural participaron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la secretaria de Cultura del distrito, Silvia Francese, junto a la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y el cantante Fabio Santana. También actuaron los Coros y Orquestas locales y la Banda de Música Municipal, y se premió a los ganadores de los certámenes culturales del distrito.

Espinoza inauguró la Feria del Libro de La Matanza, la más grande y gratuita del país

Una fiesta cultural con medio millón de visitantes

Espinoza destacó la magnitud alcanzada por la propuesta: "Estamos muy orgullosos porque hoy la Feria del Libro de La Matanza es la de mayor magnitud de la Argentina y es totalmente gratuita para toda nuestra gente". El año pasado, el encuentro reunió a más de 120 editoriales y 500 mil personas.

Por su parte, Magario resaltó el crecimiento del evento: "Se ha convertido en la Feria más convocante e importante. Lo importante de todo esto es el desarrollo de la cultura y la posibilidad de expresarnos a través del arte, siempre vinculados a la educación".

Los invitados y la agenda de espectáculos

Durante los diez días de programación pasarán por la Feria Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Fernando Borroni, Carito Müller, Esteban Lamothe, Luana Pascual e Ignacio Copani, entre otras figuras de la cultura, el periodismo y el arte. La agenda incluye además la Fiesta de la Primavera, música, shows, el Pericón Nacional y food trucks.

El cierre está previsto para el 21 de septiembre, Día del Estudiante y de la Juventud, con espectáculos pensados para los más jóvenes. Más información en @culturalamatanza.

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