Espinoza le respondió a Milei por el endeudamiento: "Hubo, y hay, sadismo económico"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, le respondió al presidente Javier Milei luego de que, al referirse a las familias que se endeudan para cubrir sus gastos básicos, afirmara que "nadie les puso una pistola en la cabeza". El dirigente peronista le retrucó que "las consecuencias del desastre económico y social" que atraviesa el país "hizo que le pongan un arma en la cabeza a la gente".

Ajuste, salarios y tarifas: las acusaciones a Milei

Espinoza responsabilizó al Gobierno por la caída del empleo y de los ingresos. "Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización. Usted frenó las paritarias por debajo de la inflación e hizo caer los salarios de quienes conservaron su empleo", enumeró, y sumó la desregulación de "las tasas de interés que pueden cobrar las billeteras virtuales".

El jefe comunal apuntó además contra los aumentos de los servicios: sostuvo que la luz, el agua, el gas y la vivienda subieron 600% desde el inicio de la gestión y que el transporte quedó 380% más caro. "Usted privilegió al sector financiero: basta con ver cuánto paga un banco de interés y cuánto cobra por un préstamo", cuestionó, y habló de una "crueldad con la clase media y con los trabajadores más débiles" marcada por "la falta de empatía" y "la deshumanización".

Los números del endeudamiento y el "sadismo económico"

En su descargo, Espinoza puso el foco en mujeres y jóvenes. Afirmó que el 60% de los hogares sostenidos económicamente por mujeres "está endeudado y en mora" y responsabilizó al Presidente por el "parate de la economía que llevó a que casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar". También señaló que "el 40% de los jóvenes de entre 18 y 34 años" son morosos y ven condicionado su acceso al crédito.

"No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico", disparó. Por último, pidió a Milei "reflexionar el daño social" de sus "teorías delirantes": "La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social", cerró.