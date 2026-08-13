Espinoza le respondió a Milei por el endeudamiento y lo acusó de "sadismo económico"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, le respondió al presidente Javier Milei por la situación económica y el endeudamiento de las familias, después de que el mandatario afirmara que a quienes tomaron deuda para cubrir sus gastos "nadie les puso una pistola en la cabeza".

"Sí, presidente Milei: las consecuencias del desastre económico y social que están viviendo las argentinas y argentinos hizo que le pongan un arma en la cabeza a la gente", planteó el dirigente peronista, en respuesta directa a los dichos del jefe de Estado.

Las críticas a la política económica

En su descargo, Espinoza responsabilizó al Gobierno por la caída del poder adquisitivo y enumeró una serie de cuestionamientos a la gestión. "Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización. Usted frenó las paritarias por debajo de la inflación e hizo caer los salarios de quienes conservaron su empleo. Usted desreguló las tasas de interés que pueden cobrar las billeteras virtuales", sostuvo.

El intendente también apuntó contra el aumento del costo de vida: según sus cifras, los servicios de luz, agua, gas y vivienda subieron un 600% desde el inicio de la actual gestión, mientras que el transporte se encareció un 380%. En esa línea, acusó al Gobierno de haber "privilegiado al sector financiero".

El foco en las mujeres y los jóvenes

Espinoza puso el acento en el impacto sobre dos sectores. De acuerdo con los datos que citó, el 60% de los hogares sostenidos económicamente por mujeres está endeudado y en mora, y el 40% de los jóvenes de entre 18 y 34 años son morosos. Además, afirmó que "casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar".

"No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico", disparó el intendente, que enmarcó la situación en lo que definió como "crueldad con la clase media y con los trabajadores más débiles".

Por último, el titular de la FAM cerró con un mensaje directo al Presidente: "Milei, usted debería reflexionar el daño social que causan sus teorías delirantes. La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social".