Estados Unidos le venderá cuatro helicópteros militares a Argentina por U$S 140 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a la Argentina de cuatro helicópteros militares Black Hawk y equipamiento relacionado por un valor total de unos 140 millones de dólares. Así lo confirmó el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas.

"Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias. No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas", recalcó el diplomático en un mensaje publicado en su cuenta en X.

En este marco, enfatizó: "Seguimos trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro".

En su publicación, Lamelas también difundió el comunicado del Departamento de Estado en el que se informó que el Gobierno de Javier Milei solicitó "la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk; y dos motores T700-GE-701D".

La administración de Donald Trump resaltó que "esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica".

Asimismo, aseveró que mejorará "la capacidad de la Argentina para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al proporcionarle capacidad adicional para la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria/respuesta ante desastres".

Por último, indicó que "la venta propuesta de este equipo y el apoyo correspondiente no alterarán el equilibrio militar básico en la región" y precisó que el contratista principal será Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut.