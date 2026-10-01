Estados Unidos pidió a la Argentina y al Reino Unido "desescalar" la tensión por Malvinas

Estados Unidos instó a la Argentina y el Reino Unido a bajar la tensión en torno al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y ponderó la relación que mantiene con ambos países.

Así lo pidió el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, durante una entrevista que brindó a GB News en la que fue consultado sobre qué haría su país ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña. El diplomático evitó dar una respuesta afirmativa o negativa ya que aclaró que una definición de ese tipo correspondería directamente al presidente Donald Trump.

"Es una decisión del comandante en jefe", apuntó Waltz aunque luego subrayó: "Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos".

En este marco, aseguró que "Argentina es un gran amigo" pero enfatizó que "obviamente existe una relación especial con el Reino Unido".

Mike Waltz resaltó la relación de Estados Unidos con Argentina y el Reino Unido.

En tanto, sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, insistió: "En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente".

Las declaraciones de Waltz se producen después de que Trump generara incertidumbre sobre la posición de Estados Unidos respecto de la disputa de soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.

A fines de agosto, consultado sobre si podría modificar el posicionamiento de Estados Unidos en relación con las islas, Trump expresó que analizaba "cada posición".