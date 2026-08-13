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Jueves, 13 de agosto de 2026

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Estados Unidos presiona para excluir tecnología china en Vaca Muerta

El embajador Peter Lamelas condicionó la llegada de inversiones globales a la ciberseguridad en la infraestructura de la formación hidrocadurífera.

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El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, advirtió este jueves que el uso de tecnología e infraestructura de origen chino en sectores estratégicos representa un obstáculo para la llegada de inversiones internacionales a Vaca Muerta.

Durante su exposición en el AmCham Energy Forum 2026, el diplomático vinculó la ciberseguridad y la protección de datos empresariales directamente con la seguridad nacional.

Ciberseguridad y la advertencia por el Partido Comunista Chino

El representante norteamericano sostuvo que corporaciones globales exigen operar sobre redes de conectividad e inteligencia artificial plenamente confiables para volcar capitales en el país. En ese contexto, cuestionó el marco regulatorio del gigante asiático.

"China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial. Entiendan eso, todo está controlado por el Partido Comunista Chino. ¡Esto no vale! Y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta", argumentó Peter Lamelas.

El respaldo a las reformas y el financiamiento estadounidense

A pesar de la advertencia, el embajador destacó el potencial hidrocarburífero del país y respaldó las reformas económicas de la gestión de Javier Milei.

Además, según trascendió en el foro, el Gobierno de Estados Unidos evalúa vías financieras para apoyar obras estratégicas en la formación neuquina, con la condición de mantener el equipamiento tecnológico bajo estándares de sus aliados internacionales.

"Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad", concluyó el funcionario estadounidense al hacer un llamado directo al sector político y al círculo rojo energético del país.

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