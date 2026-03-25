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Miércoles, 26 de agosto de 2026

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Estas son las cotizaciones del dólar hoy y el blue

El mercado accionario y de divisas opera con sesgo mixto. La brecha cambiaria se consolida contenida por la oferta liquidadora, en medio de la mirada atenta de la City sobre los compromisos del Tesoro

mperalta
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Durante la jornada financiera de este miércoles, la plaza cambiaria exhibe un comportamiento moderado con cotizaciones que operan en rangos acotados.

En el segmento informal, el dólar blue muestra una leve corrección descendente de $5 a $10 en relación al último cierre, acomodándose en torno a la zona de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta

La plaza paralela sostiene de este modo la dinámica de estabilización observada en los últimos días, mitigando la volatilidad de comienzos de semana.

Por su parte, el dólar en el circuito oficial ajusta bajo la pauta administrada del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

El dólar mayorista cotiza en $1.511,50, mientras que el minorista de la pizarra del Banco Nación opera en $1.485 compra y $1.535 venta. El esquema oficial mantiene así una brecha acotada con los tipos de cambio libres.

Respecto a los dólares financieros, la rueda refleja divergencias: el dólar MEP (o Bolsa) cotiza levemente a la baja a $1.540,92, traccionado por demanda de cobertura de corto plazo. 

Por el contrario, el Contado con Liquidación (CCL) presiona en el margen al alza hasta situarse en $1.600,16, manteniéndose como la variante cambiaria de mayor valor dentro de la plaza bursátil.

Riesgo País

El indicador del Riesgo País que elabora JP Morgan retrocede hacia la zona de los 509 puntos básicos.

Lectura de mercado: La compresión gradual del spread soberano responde a la tenue firmeza registrada en los bonos globales soberanos (en particular la serie GD30 y AL30), favorecida por la liquidez global y el cumplimiento puntual del programa fiscal del Tesoro. 

El mercado mantiene cautela a la espera de definiciones clave respecto a la refinanciación de vencimientos en moneda extranjera del próximo trimestre, manteniéndose aun así en niveles distantes de la franja de los 600 puntos.

Pizarra de cotizaciones del miércoles 26 de agosto de 2026

Tipo de CambioCompraVenta
Dólar Oficial (BNA)$1.485,00$1.535

Dólar Mayorista-$ 1.511,50
Dólar Blue$1.535,00$1.555
Dólar MEP (Bolsa)-$ 1.540,92
Dólar CCL (Contado con Liqui)-$ 1.600,16
Dólar Tarjeta / Turista-$ 1.989,00

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.

Conocé todos los detalles sobre el dólar hoy

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