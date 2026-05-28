"Este hombre no puede ser juez federal": avanzó el juicio político contra Gastón Salmain, procesado por corrupción

El juez federal de Rosario Gastón Salmain quedó a un paso del juicio político luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara por unanimidad el dictamen que impulsa su remoción. El magistrado está procesado por corrupción judicial y además enfrenta cuestionamientos por haber ocultado antecedentes cuando concursó para llegar al cargo.

La decisión deberá ser ratificada ahora por el plenario del Consejo, donde se necesitan los votos de dos tercios de los presentes para avanzar con el jury.

El dictamen fue acompañado por el titular de la comisión, Alberto Maques, junto al senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, además del abogado César Grau.

Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, está procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Según la acusación judicial, habría participado de una maniobra para favorecer a un fideicomiso con la liberación de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

En la causa también están involucrados el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche. La investigación sostiene que la operación se habría realizado a cambio de una coima de 200 mil dólares.

Aunque tiene prisión preventiva dictada, Salmain no fue detenido porque conserva inmunidad de arresto por su condición de juez. La resolución ya fue confirmada tanto por la Cámara Federal de Rosario como por la Cámara Federal de Casación Penal.

Durante la reunión de la comisión, uno de los discursos más duros fue el del senador Luis Juez, instructor del expediente.

"El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por mantener el salario y su cargo que defender su honor", afirmó.

Luego agregó: "Escuché durante 40 años testimonios de delincuentes y dije: este hombre no puede ser juez federal".

Juez también cuestionó la estrategia defensiva del magistrado, quien negó haber cometido irregularidades y sostuvo que existió una persecución en su contra dentro de la Justicia Federal rosarina.

Otro de los puntos discutidos fue el antecedente de 2002, cuando Salmain fue expulsado del Poder Judicial tras una denuncia por intentar manipular el sorteo de una causa mediante el pago de una coima a una empleada judicial.

Según explicó el propio juez, no informó ese episodio al momento de concursar porque habían pasado más de diez años y "nadie se lo había preguntado".

"Nunca dijo que la Corte Suprema lo había cesanteado por un hecho gravísimo. Él dice: ‘nadie me preguntó'. A ver si podemos entender lo que es ser juez", respondió Juez durante el debate.

Por su parte, el diputado Álvaro González comparó el caso con el del exjuez federal rosarino Marcelo Bailaque, quien presentó su renuncia cuando avanzaba un proceso similar en el Consejo de la Magistratura.

"Acá no juzgamos delitos, sino si un juez está en condiciones de ejercer correctamente su función", sostuvo.

Además del caso Salmain, la comisión resolvió citar al juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello en el marco de denuncias por acoso sexual y maltrato laboral presentadas por empleados de su juzgado.

Sin embargo, el oficialismo y sectores aliados rechazaron investigar otra denuncia vinculada a un fallo del magistrado que frenó la difusión de audios de Karina Milei.

La diputada Vanesa Siley cuestionó esa decisión y sostuvo que "el objeto de la denuncia es censura previa y para nosotros tiene que investigarse".

Pese a esa discusión, la comisión avanzó por unanimidad en la citación de Maraniello para que dé explicaciones por las acusaciones vinculadas al trato hacia sus trabajadores.