Esteban Echeverría eximirá de todos los impuestos municipales a los mayores de 75 años con hasta dos jubilaciones mínimas

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció que el Municipio implementará la exención impositiva total para los mayores de 75 años que cobren el equivalente a dos jubilaciones mínimas o menos y posean una sola propiedad. El anuncio lo hizo ante el Honorable Concejo Deliberante local.

"Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el Municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan", manifestó el jefe comunal.

Quiénes acceden al beneficio

La exención empezará a regir el 1 de enero de 2027. Quedarán incluidas las personas mayores de 75 años cuyos ingresos mensuales totales no superen el equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos, unos $871.497 si se toma el haber mínimo de octubre de 2026 ($435.748,51). Además, deberán ser propietarias, usufructuarias o poseedoras a título de dueño de un único inmueble, destinado exclusivamente a vivienda propia y de ocupación permanente.

Cada contribuyente tendrá que presentar una declaración jurada con la documentación respaldatoria que determine la reglamentación.

Qué tributos dejarán de pagar

Quienes queden encuadrados en la ordenanza dejarán de pagar la Tasa por Servicios Generales, la Contribución Especial para Obras Públicas, la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad, los Derechos de Oficina, las Patentes de Rodados, el Carnet de Conducir, los Derechos de Cementerio, la Tasa por Servicios Asistenciales y los Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

Condonación de deudas

También se condonarán las deudas por Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, con sus intereses, recargos, multas y gastos, que mantengan los beneficiarios con el Municipio hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención.

El contexto que plantea el Municipio

Desde el Municipio explicaron que la medida busca aliviar la carga tributaria y ayudar a sostener los ingresos de los adultos mayores. Señalaron que la pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran la mínima se refleja en la relación entre ingresos y costo de vida: en octubre el haber mínimo será de $435.748,51, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó los $519.578 por adulto equivalente en agosto, según el INDEC.

A eso sumaron, desde su mirada, el impacto del desfinanciamiento de la ANSES y la eliminación de prestaciones del PAMI, que según plantean profundizan las dificultades del sector.