Esto dijo Gustavo Javier Valverde sobre el Estrecho de Magallanes

El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, resaltó la trascendencia estratégica de la región austral y definió el control territorial de la zona marítima como un aspecto central de la soberanía nacional.

Durante una entrevista brindada en un estudio de grabación, el alto mando militar analizó el despliegue de las fuerzas armadas en el sur del país y la relevancia operativa del cruce entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.

Proyección geopolítica y presencia en el sur

Al ser consultado sobre el posicionamiento de la Fuerza Aérea Argentina en la Patagonia y la proyección hacia el continente blanco, el oficial superior remarcó la necesidad de consolidar el control operacional en los pasos marítimos australes.

"Lo otro que tenemos importante, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico, y eso te puede alertar de un montón de cosas", afirmó Gustavo Javier Valverde.

Cooperación militar y trabajo en coalición

Asimismo, el brigadier general abordó la dinámica de las relaciones de defensa en el hemisferio sur y ponderó el nivel de interacción operativa alcanzado con las instituciones militares de la región, mencionando el vínculo actual con las fuerzas armadas de Chile.

"Nosotros acá en el hemisferio sur, los países que estamos acá tenemos que, las Fuerzas Armadas, tenemos que trabajar en forma coordinada. Por supuesto, cada uno en su espacio soberano, pero trabajar en forma combinada con ellos y eso es beneficioso para todos y sobre todo para la región", sentenció Gustavo Javier Valverde.