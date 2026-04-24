"Esto empieza a ponerse lindo": Javier Milei apoyó a Adorni tras el cierre de la causa por el viaje oficial con su esposa

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó su respaldo al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, minutos después de conocerse la resolución judicial que desestimó las acusaciones por el uso del avión presidencial.

El mandatario utilizó sus redes sociales para validar la situación de su funcionario, quien fue beneficiado por un fallo del juez Daniel Rafecas.

La reacción del Gobierno

Tras la notificación del archivo de la causa, Manuel Adorni celebró la decisión judicial que determinó que el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a los Estados Unidos no representó un delito ni un gasto extra para el Estado.

Ante este escenario, Javier Milei replicó el mensaje del Jefe de Gabinete y agregó una breve pero contundente frase: "Esto empieza a ponerse lindo".

Esto empieza a ponerse lindo... https://t.co/TJLgUSg5G5 — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

El respaldo presidencial consolida la postura del Poder Ejecutivo frente a las denuncias por presunta malversación de fondos.

La justicia federal, en sintonía con el dictamen de la fiscalía, concluyó que la presencia de la esposa del funcionario en el ARG-01 durante la comitiva a Nueva York no infringió las normas administrativas ni penales vigentes.