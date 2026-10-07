¡VIDEO! Estudiantes entraron al Palacio Pizzurno por el financiamiento universitario

Un centenar de estudiantes de distintas universidades nacionales ingresó al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para realizar una sentada y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de protesta busca presionar a las autoridades del área tras la reciente resolución de la justicia federal que declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que frenaba la aplicación de la norma.

La manifestación pacífica en el hall del edificio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires reunió a representantes estudiantiles y agrupaciones académicas. Los manifestantes condicionaron la permanencia en el lugar a la recepción de sus reclamos formales por parte de los funcionarios de la cartera educativa nacional.

El reclamo estudiantil y las exigencias al Gobierno

Durante la protesta en la sede ministerial, la consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Isabel González Puente, expresó: "Estaremos hasta que nos reciba el secretario de Educación". La dirigencia estudiantil enfatizó la urgencia de regularizar las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de las casas de altos estudios.

En el mismo sentido, la representante académica remarcó el malestar del sector al señalar: "No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la Justicia determinó que debe ejecutarse de forma inmediata". La acción directa busca visibilizar la situación crítica que atraviesan los presupuestos universitarios, el salario de docentes y nodocentes, y el sistema de becas.

El contexto judicial y las medidas de fuerza

La movilización estudiantil se produjo de manera simultánea con la reunión que el Consejo Interuniversitario Nacional trasladó a la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Ambas acciones se inscriben en el marco de las decisiones judiciales dictadas por el juez Martín Cormick, quien ordenó al Estado nacional garantizar la ejecución presupuestaria de la ley votada por el Poder Legislativo.

Los estudiantes entregaron un petitorio formal en la mesa de entradas del edificio antes de mantener la concentración en el hall central. Las agrupaciones convocantes advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza y las asambleas permanentes en las distintas unidades académicas del país.