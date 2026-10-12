Expectativa por el IPC de septiembre: la inflación habría repuntado al 2% por el alza en alimentos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre. El foco de la atención económica estará puesto en si los precios retoman la senda alcista o si se mantienen en línea con las proyecciones del Gobierno nacional, que prevé una cifra por debajo del 2%.

Tras registrar en agosto su nivel más bajo en 14 meses, la inflación del noveno mes del año habría mostrado un freno en su ritmo de desaceleración mensual, impulsada fundamentalmente por el comportamiento de los productos alimenticios. De confirmarse los relevamientos de las consultoras privadas, el indicador se ubicaría nuevamente en torno al 2%.

La visión oficial frente a las proyecciones privadas





La dinámica reportada por los análisis privados difiere de las metas señaladas desde la Casa Rosada. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%.

En esa línea, el funcionario proyectó que, de mantenerse el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

Aunque la variación de los precios venía desacelerándose desde abril -con una interrupción en julio al marcar 2,1% y una posterior baja en agosto-, las principales consultoras económicas prevén un leve repunte para septiembre:

Libertad y Progreso: Proyectó la inflación del mes en 2,0%, identificando al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas como el principal motor de la aceleración, con una suba del 3,2% mensual.

Equilibra: Calculó una suba del IPC general del 2,1% (un avance de 0,4 puntos porcentuales respecto a agosto), aunque estimó una leve baja de la inflación núcleo al 1,7%.

Los precios al consumidor (IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual, según el Indec.

Eco Go y Analytica: Ambos estudios coincidieron en proyectar un avance de los precios minoristas del 2,0% para el nivel general.

C&T Asesores Económicos: Ubicó la suba en 1,9%, traccionada por alimentos y bebidas que registraron su mayor ritmo de incremento desde mayo (2%).

LCG: Precisó que la canasta de alimentos subió 1,7% en la última semana del mes, acumulando un 2,7% en las últimas cuatro semanas.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central en base a las estimaciones del sector privado previó que la inflación de septiembre habría sido del 1,9%, proyectando un acumulado interanual del 30,3% para fin de año.

Asimismo, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires sirvió como anticipo nacional al registrar un 1,8% mensual, acelerándose levemente frente al 1,7% de agosto.

Alimentos en el arranque de octubre y presión sobre los servicios





Por otra parte, las primeras mediciones privadas sobre la dinámica de octubre mostraron una aceleración en el precio de los alimentos durante los primeros días del mes, lo que amenaza con mantener el índice general en la zona del 2%.

Según LCG, la suba en insumos básicos fue del 0,5% en los primeros días del mes, llevando el salto promedio de las últimas cuatro semanas al 4,3%. Los incrementos más destacados se dieron en bebidas (1,1%), panificados (0,7%), carnes (0,6%), azúcar (0,3%), huevos (0,3%), aceites (0,2%), frutas (0,2%) y verduras (0,2%).

Finalmente, como bien detalló la agencia NA, la consultora Analytica relevó un aumento del 0,8% en su canasta de alimentos en el inicio de octubre, acumulando un 2,8% en cuatro semanas, con fuertes alzas en verduras (2,4%), panificados (0,8%), café (0,8%) y carnes (0,7%).

Con estos datos, la firma proyectó una inflación del 1,9% para octubre, cifra a la que restará sumar el impacto de los reajustes programados en los servicios públicos.



