Expectativa por el índice de pobreza que podría trepar al 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy los datos de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026. Tras la baja registrada en la segunda mitad de 2025 -cuando la pobreza retrocedió al 28,2% (su valor más bajo desde 2018) y la indigencia se ubicó en el 6,3%- distintas estimaciones privadas anticipan que la tendencia descendente se interrumpió y que ambos indicadores volvieron a subir en la primera mitad de este año.

De acuerdo con las estimaciones de Martín González-Rozada, economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la pobreza habría alcanzado el 31,4% en los primeros seis meses de 2026, mientras que la indigencia se habría ubicado en torno al 6,9%.

En tanto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (ODSA-UCA) estimó que la pobreza ascendió al 30% y la indigencia al 6,5% en el primer trimestre de 2026, y aseguró que el valor del segundo trimestre "debería ser incluso mayor".

"La fase de descenso iniciada en la segunda mitad de 2024 se agotó", destacó la UCA en su último informe. "El descenso previo se apoyó en dos motores que dejaron de funcionar. Por un lado, los ingresos reales se recuperaron parcialmente desde los primeros meses de 2024. Por el otro, los precios relativos jugaron a favor, ya que las canastas aumentaban por debajo del nivel general de precios", señala el documento.

En este sentido, el informe puntualizó que "este último mecanismo se revirtió y las canastas aumentan por encima de la inflación desde el último trimestre de 2025".

Tomando como referencia la estimación de González-Rozada y las proyecciones de población del Indec, cerca de 14,6 millones de personas eran pobres en la Argentina en el primer semestre de este año. De ese total, casi 1,5 millones de personas se sumaron en lo que va de 2026.

En cuanto a la indigencia, las estimaciones arrojan que unas 284.000 personas pasaron a integrar este universo durante el año, elevando el total a 3,2 millones de personas que no logran cubrir una canasta básica alimentaria.

No obstante, si se compara con el segundo semestre de 2023 (último de la gestión de Alberto Fernández-Frente de Todos), actualmente hay 4,6 millones de pobres y 2,3 millones de indigentes menos.

Existe un debate entre los especialistas sobre la metodología oficial para determinar los niveles de indigencia y pobreza.

Algunos afirman que hay aspectos discutibles y mejorables del cálculo oficial, como por ejemplo que los patrones de consumo están desactualizados. Pero se descarta que exista una manipulación deliberada sobre la estadística del Indec.



