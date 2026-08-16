"Experto en paros como el padre": Milei criticó con ironía a Facundo Moyano tras el incidente con su novia

Un nuevo cruce mediático sumó tensión en el escenario político tras las declaraciones publicadas por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, dirigidas hacia el dirigente sindical del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y exdiputado nacional, Facundo Moyano.

El mensaje presidencial se dio a conocer días después del episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde intervino personal de la Policía de la Ciudad tras un llamado de emergencia realizado por los vecinos del edificio.

"Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre. Coherencia, por favor", ironizó en su publicación el Jefe de Estado.

La publicación apuntó contra la versión planteada por el propio dirigente gremial acerca de lo sucedido en el inmueble ubicado sobre la avenida del Libertador.

El caso judicial e intervención de la Fiscalía

El hecho investigado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 determinó una serie de medidas cautelares y pericias para esclarecer lo acontecido durante la madrugada del pasado martes 4 de agosto.

I. Imputación: La Justicia porteña imputó a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en el marco de una causa por violencia de género.

II. Restricción de acercamiento: El juzgado actuante dispuso una orden de alejamiento de 300 metros e impedimento de contacto respecto de su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga .

III. Testimoniales y pruebas: La fiscalía citó a más de doce testigos, incluyendo empleados de seguridad del edificio, médicos de la ambulancia y efectivos policiales.

Las declaraciones de los involucrados

Durante su exposición ante las autoridades, la modelo Candela Arizaga señaló que no recordaba los detalles del evento, descartó haber sufrido agresiones físicas directas y atribuyó la situación a un episodio de consumo y descompensación de salud.

Por su parte, la defensa de Moyano argumentó que el sindicalista practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) ante lo que interpretó como una emergencia médica de su pareja.